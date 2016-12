CARTA: Roda da Fortuna AMOR – Trate de assuntos que não devem mais ser adiados porque quanto mais tempo reinar o mau estar, mais a mágoa se pode instalar. Seja objectivo mas evite ser demasiado duro. SAÚDE – Tendência para problemas digestivos. DINHEIRO – Não permita que situações pouco claras o afetem ou intimidem. Comportamentos nocivos poderão ter consequências imediatas. Reja-se pela calma e tudo se encaminhará de forma justa.

CARNEIRO

CARTA: O DEPENDURADO – SIGNIFICA SACRIFÍCIO

AMOR – Será um período de altos e baixos em que o seu humor flutuará entre a euforia e a melancolia profunda. nos momentos mais tristes tente distrair-se para não ficar deprimido.

SAÚDE – Deve reforçar o seu sistema imunitário.

DINHEIRO – Deve mudar um pouco o seu comportamento e ser menos obsessivo e exigente consigo próprio e consequentemente com os outros. Leve as coisas de forma mais leve e descontraída.





TOURO

CARTA: O SOL – SIGNIFICA FELICIDADE

AMOR – Não se abstenha de dar ao ser amado provas de ternura, essa é uma das principais formas de reforçar laços. Mantenha a sua confiança mais elevada.

SAÚDE – Apesar das temperaturas baixas deverá evitar isolar-se em casa.

DINHEIRO – A semana poderá começar num ritmo lento mas à medida que for progredindo a sua força de vontade e o seu entusiasmo farão o seu mundo financeiro girar com mais segurança.





GÉMEOS

CARTA: O MAGO – SIGNIFICA INICIATIVA

AMOR – Bom período para definir ou restruturar ideais, a comunicação entre o casal será importante e poderão surgir ideias para aumentar a família. com as festas a decorrerem, a tendência para cometer excessos é grande.

SAÚDE – Faça exercício físico de forma disciplinada.

DINHEIRO – Faça uma gestão controlada do seu orçamento e corte com desperdícios.





CARANGUEJO

CARTA: O PAPA – SIGNIFICA SABEDORIA

AMOR – Esta será uma semana favorável para resolver diferenças entre si o seu par. Depois de um período em que não sabia muito bem que voltas dar, chega o momento de tomar decisões.

SAÚDE – Esteja atento a pequenas alterações no seu corpo.

DINHEIRO – Deve trabalhar realmente a forma como encara os deveres e as responsabilidades. Canalize a sua energia para as atividades laborais do dia a dia.





LEÃO

CARTA: A RODA DA FORTUNA – SIGNIFICA INSTABILIDADE

AMOR – Será uma semana de oscilações de estados de alma. Tanto se poderá sentir a mais feliz das criaturas como no minuto seguinte descambar para uma tristeza profunda. Tente manter o equilíbrio.

SAÚDE – Tendência para problemas com a tenção arterial

DINHEIRO – A sua criatividade andará em alta e como tal, as emoções poderão andar à flor da pele. Evite entrar em confronto direto com os seus superiores.





VIRGEM

CARTA: A LUA – SIGNIFICA FALSAS ILUSÕES

AMOR – Poderá vir a ser alvo de críticas por parte da pessoa amada. Ouça e apenas argumente algo em seu favor se vir que efetivamente está com a razão.

SAÚDE – Prevêm-se problemas de insónias.

DINHEIRO – Tenha cuidado na assinatura de papeis para qualquer setor da sua vida, leia bem as entrelinhas para ficar esclarecido convenientemente.





BALANÇA

CARTA: O ÁS DE COPAS – SIGNIFICA PRINCÍPIO DO AMOR

AMOR – Estará numa fase positiva e o seu par fará de tudo para que se sinta bem. poderão surgir agradáveis surpresas.

SAÚDE – Retire da sua alimentação gorduras saturadas.

DINHEIRO – Procure expor os seus pontos de vista de forma clara para que não hajam equívocos. as portas estão a abrir-se mas deve tomar algum cuidado com mal entendidos.





ESCORPIÃO

CARTA: A TEMPERANÇA – SIGNIFICA EQUILÍBRIO

AMOR – Privilegie todos os momentos passados em família de forma a manter estável o seu equilíbrio emocional. Dê tempo de qualidade àqueles que mais ama.

SAÚDE – Prevê-se alguns problemas nas vias urinárias. Aumente a ingestão de água e tisanas.

DINHEIRO – Não lhe vai faltar determinação e força para superar os objetivos mesmo os mais contundentes. Não afaste as pessoas que lhe querem dar a mão desinteressadamente.



SAGITÁRIO

CARTA: O LOUCO – SIGNIFICA EXCENTRICIDADE

AMOR – Deve evitar encontros amorosos apenas baseados no interesse físico. no final da semana prevê-se o afastamento de nuvens que tem vindo a destabilizar a sua vida sentimental.

SAÚDE – Deve mesmo fazer atenção a algum desconforto que possa surgir.

DINHEIRO – Defenda as suas posições e poderá merecer algum reconhecimento da parte das chefias.





CAPRICÓRNIO

CARTA: ENAMORADOS – Significa Escolha

AMOR – Poderá ter algumas situações em mãos que lhe podem tirar o sono. Dê mais atenção ao seu par, deixe de lado pequenos afazeres e invista tempo de qualidade com a sua cara metade.

SAÚDE – A sua garganta poderá ressentir-se.

DINHEIRO – Não dê azo a especulações. Faça o seu trabalho e não alimente comentários maldosos de gente que não tem mais com o que se preocupar. Seja profissional sem ser maníaco do trabalho porque também necessita de tempo para si.





AQUÁRIO

CARTA: ESTRELA – Significa Esperança

AMOR – Se achar que está a ter uma semana algo complicada, não desespere, vai conseguir ultrapassar os obstáculos e viver uma semana tranquila. Não precisa ser demasiado duro consigo próprio, afinal ninguém é perfeito.

SAÚDE – Prevê-se uma recuperação gradual de alguns sintomas existentes.

DINHEIRO – Terá uma boa influência dos astros e com persistência conseguirá sem muito esforço levar os projetos adiante, porém se tiver ideia de fazer algum investimento ou aquisição, espere mais um pouco.





PEIXES

CARTA: JUSTIÇA – Significa Justiça

AMOR – Terá de ser prático e tratar de assuntos que não devem mais ser adiados porque quanto mais tempo reinar o mau estar, mais a mágoa se pode instalar. Seja objectivo mas evite ser demasiado duro com o seu par.

SAÚDE – Inclua mais verdura na sua alimentação.

DINHEIRO – Não permita que situações pouco claras o afetem ou intimidem. Comportamentos nocivos poderão ter consequências imediatas. Reja-se pela calma e tudo se encaminhará de forma justa.

