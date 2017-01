Anadia: Jantar de angariação de fundos animado pelos “Meninos da Sacristia”

No próximo dia 4 de fevereiro (sábado), o grupo de Voluntariado Comunitário de Anadia promove o 4.º jantar de angariação de fundos para a Liga Portuguesa contra o Cancro.

O jantar, intitulado “Junte-se a esta causa”, será animado por um grupo da região bem conhecido de todos: “Os Meninos da Sacristia”.

Miquelina Melo, coordenadora do Grupo de Voluntariado de Anadia, que, integra presentemente 20 voluntários, avança que depois de na edição do ano anterior, o jantar ter reunido cerca de 270 pessoas, esse era o número que desejaria ter de volta ao Mugasa na edição de 2017.

Ainda que estes jantares solidários tenham sempre como objetivo a angariação de fundos a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro, este ano, a data do jantar coincide com a celebração do Dia Mundial do Cancro. Uma data que o Grupo de Anadia deseja assinalar com o máximo de participantes possível.

Recorde-se que o número de participantes nos três jantares anteriores tem vindo sempre a crescer, sendo esta também uma das ações mais marcantes realizadas por este grupo de Anadia, ao longo do ano.

O jantar decorre no Restaurante Mugasa, na Fogueira (freguesia de Sangalhos) e terá o seguinte programa:

19h30 – receção; 20h30 – jantar e 22h – Momento musical com “Os Meninos da Sacristia”.

A ementa integra entradas variadas, sopa ou arroz de cabidela, leitão assado à Bairrada (especialidade do restaurante), fruta e doçaria variada.

O custo por pessoa ronda os 27,50 euros. Crianças até 5 anos não pagam; dos 6 aos 11 anos pagam 12,50 euros.

Todos os interessados podem efetuar a inscrição junto dos Voluntários da Liga, até ao próximo dia 30 de janeiro: (912 932 772; 919 813 816; 966 655 103).