CARTA DO ANO: O MAGO O ano de 2017 tem como arcano regente a carta do MAGO.­ Identificado como ano 1. Ano em que a humanidade tem nova oportunidade de recomeçar de novo com independ­­encia e iniciativa, criar o que desejar, abertura para o novo, para a mudança, capacidade de se reinventar, usar toda a sua capacidade criativa e força para direcionar e dar novo impulso à sua vida. Se está à espera que as coisas lhe batam à porta milagrosamente, sairá dececionado. O arcano de MAGO em termos energéticos trabalha com o plano invisível para criar no visível. Ou seja, desde que cada um se mova no sentido de fazer algo, lutar por algo, as ajudas acabarão por aparecer de onde menos se espera. Não tenha receio de dar um passo em frente, de desejar, de mover ou remover montanhas, pois só assim poderá chegar ao tão almejado sucesso. Este é um ano onde pode e deve implementar novas rotinas, novas regras, tentar algo totalmente novo e se eventualmente não está satisfeito com o rumo que a sua vida tem levado, é altura de implementar novas estratégias e mudar o etinerário a que se propôs inicialmente e que por diversos factores, não o levou onde queria chegar. É um ano que inicia um novo ciclo de 36 anos e desta feita onde o regente planetário é SATURNO. Uma energia um pouco mais densa do que o seu antecessor sol, porém esta regência favorece o trabalho, as coisas ganhas por merecimento próprio. Este ano cobrará de cada um de nós maturidade, coerência e bastante trabalho para podermos usufruir do melhor que este período tem para nos oferecer. Em termos de acontecimentos, este poderá ser uma ano mais ágil, em que tudo poderá andar a uma velocidade à qual não estaremos habituados. Seja em que sector for da vida de cada um. Para não ser apanhado desprevenido na “curva”, apenas tem de aumentar a sua capacidade de visão, seja ela periférica ou interior e ajutar-se à velocidade dos acontecimentos. E, se o seu sucesso for baseado em alicerces sólidos, ele não serão efêmero, será algo para manter e evoluir ao longo do tempo.

CARNEIRO

CARTA: OS ENAMORADOS – SIGNIFICA DÚVIDA

Para os nativos de carneiro, será um ano bastante positivo, repleto de grandes emoções, o problema será manter-se focado no que realmente deseja, visto o seu coração andar um pouco na dúvida e sem saber o que quer exatamente. O segredo será tomar decisões sábias e com o cuidado de não se precipitar.



AMOR – Se está só, este será um ano em que provavelmente o amor baterá à sua porta. Se tem alguém com quem partilhar a sua vida, durante este ano o seu coração poderá pregar-lhe algumas partidas. Deve ouvir a sua voz interior para fazer sempre as melhores escolhas.

SAÚDE – Durante o ano deverá estar alerta a problemas nos orgãos duplos, rins, pulmões e em caso de duvida sobre algum problema, deve procurar uma segunda opinião.

DINHEIRO – Também neste setor poderá ter escolhas a fazer. Entre duas oportunidades de trabalho, ou entre dois investimentos, ou provavelmente até aceitar um segundo trabalho para melhorar a sua situação financeira e sentir-se mais realizado.





TOURO

CARTA: A RODA DA FORTUNA – SIGNIFICA MOVIMENTO

Estes nativos verão o destino movimentar-se de acordo com os seus pensamentos e actos. Em suma, tudo estará nas suas mãos, Deve canalizar o seu poder da melhor forma evitando enfurecer-se. Procure o equilíbrio interior. Se mantiver a positividade, terá grandes oportunidades de evoluir em vários sectores da sua vida.

AMOR – As palavras de ordem deste ano são: adaptação, flexibilidade e rapidez, porque a partir do mês de março as mudanças serão bastante rápidas e significativas, pelo que terá de se adaptar rapidamente para poder usufruir melhor do que está preparado para si neste sector.

SAÚDE – Deve manter a sua saúde debaixo de olho. Mesmo que se sinta bem, mantenha-se prudente e ao mínimo sinal de desconforto deve procurar saber o que se está a passar.

DINHEIRO – Poderão surgir novas oportunidades, se eventualmente os anos anteriores o factor sorte não esteve muito presente na sua vida, e mantendo o espírito forçado e trabalhador que tem tido, as coisas terão tendência a mudar de forma muito positiva. Esteja recetivo a mudanças.





GÉMEOS

CARTA: O DIABO – SIGNIFICA ENERGIA NEGATIVA

Os nativos de gémeos deverão durante 2017prestar mais atenção à sua vibração energética. Sempre que o pessimismo rondar, deverão fazer tudo para mudar de vibração porque essa frequência atrapalhará o fluir normal das suas vidas.

AMOR – Neste sector e se as coisas andarem difíceis, poderãosentir necessidade de procurar atenção por outras paragens. Porém deverá concentrar a energia em si mesmo porque estando bem consigo próprio, não achará que necessita tanto do outro para ser feliz.

SAÚDE – Durante o ano deve procurar espaços e atividades que mantenham a sua energia em alta, numa frequência calma e positiva e assim a sua saúde não ficará tão debilitada.

DINHEIRO – Este é um ano de novos horizontes a este nível. Pode sentir-se tentado a aceitar novas propostas. Deve fazer escolhas sábias porque o dinheiro não será o mais importante, especialmente se não se sentir feliz e realizado com o que faz. Aproveite para se organizar e ponderar novos projetos.





CARANGUEJO

CARTA: A TORRE – SIGNIFICA COLAPSO

Os nativos deste signo, se não abandonaram em 2016 certas coisas que não faziam sentido, talvez se vejam a braços com essas decisões no inicio de 2017. Até o primeiro trimestre terão de enfrentar essas decisões para depois poderem abrir os seus caminhos para um ano mais produtivo em todos os aspetos.

AMOR – As sua relações familiares e amorosas poderão ver alguns dias complicados enquanto não resolver algumas pendências que tem vindo a arrastar. Após “arrumar a casa” é altura de investir a sua energia para que encontre o seu melhor rumo. Se solucionar os seus problemas de forma honesta e justa, o ano será promissor.

SAÚDE – Não seja descuidado com a sua saúde. Vá fazendo os check-ups periodicamente e esteja atento.

DINHEIRO – Neste sector, aprenda a ouvir também os conselhos dos outros nem que depois tenha de passar pelo seu filtro pessoal, mas com certeza tirará algum proveito da experiência alheia. Seja mais flexível. Se agir com calma, vencerá os obstáculos sem grandes dificuldades.





LEÃO

CARTA: A PAPISA – SIGNIFICA MISTÉRIO

Para estes nativos, será um ano em para agir com cautela, não tanto com as emoções à flor da pele. Aproveite para repensar a sua vida. Se efetivamente aquele sonho pela qual luta há tanto tempo, ainda tem espaço ou se é melhor passar à próxima etapa, a outro que esteja mais de acordo com a sua evolução.

AMOR – Deverá olhar para a sua vida do ponto de vista de uma nova perspectiva. Deve resolver todas as pendências passadas e não fazer planos a longo prazo. Deve fechar alguns ciclos, para poder usufruir da melhor maneira das boas vibrações com que será contemplado ao longo do ano.

SAÚDE – Fazer atenção à alimentação durante todo o ano, para não haver oscilações acentuadas de peso. Manter o sistema reprodutor sob vigilância.

DINHEIRO – Durante este ano deverá investir na sua educação e autoconhecimento. Não se acomodar é a sua frase do poder. A evolução pode ser lenta mas consolidada. Este será um ano de desafios que poderá aproveitar para o seu crescimento, apenas terá de ficar atento ao que se passa à sua volta e tirar os melhores ensinamentos.





VIRGEM

CARTA: O EREMITA – SIGNIFICA SOLIDÃO

Para estes nativos é um ano importante para introspecção. Para o conhecimento de si próprio. Verão cada oportunidade , cada obstáculo como um degrau para o seu desenvolvimento, seja ele pessoal, profissional ou sentimental. É como se de um chamamento se tratasse. Apenas tem de sentir a necessidade dessa mudança.

AMOR – Não se prive de viver o que tem a viver por medo de errar. Já tem bagagem e conhecimento suficiente para se afastar de situações que o possam ferir, apenas tem de “acordar” esse saber que está dentro de si. No entanto não abuse do seu poder em relação aos outros.

SAÚDE – Deve tomar alguma atenção à sua parte musculo esquelética ao longo deste ano.

DINHEIRO – Será um ano de sucesso. Poderá achar que até ao primeiro trimestre as coisas andarão um pouco devagar, mas o importante é que não estão estagnadas nem em retrocesso. Aproveite todo o conhecimento que for absorvendo ao longo do seu caminho. Abra-se a novos desafios.





BALANÇA

CARTA: O MUNDO – SIGNIFICA ÊXITO

É importante que durante este ano, a mente esteja de acordo com o coração, e só assim com o equilíbrio entre a razão coração é que a vida será impulsionada em direção aos objetivos e bem maior dos nativos deste signo. Evite ser demasiado crítico em relação a si e aos demais e verá a sua vida ser direcionada para o que for melhor para si.

AMOR – Este ano deverá aproveitar as boas vibrações no que toca a relacionamentos, sejam eles de amizade profissionais ou sentimentais. Estará rodeado de pessoas empenhadas em que evolua em todos os sentidos, porém evite ficar demasiado vulnerável ou dependente.

SAÚDE – Deve ter os cuidados necessários para que mantenha uma boa saúde.

DINHEIRO – Não duvide dasd suas capacidades, mantenha um ambiente sempre positivo e as suas finanças sob controle e não haverá grandes oscilações. Este ano é imperativo não desistir dos seus sonhos. Alguns que se encontravam bloqueados por algum motivo, serão colocados em andamento quando menos esperar.





ESCORPIÃO

CARTA: O SOL – SIGNIFICA FELICIDADE

Os nativos deste signo, terão a sua criança interior acordada durante a vigencia deste ano. E se derem asas à sua imaginação poderão ver desenvolvidos os seus talentos, sejam eles nas artes, na literatura ou algo que exija criatividade. Aproveite tudo relacionado com comunicação.

AMOR – Estes nativos poderão ser bafejados por alguma inconstância e imaturidade no que toca a relacionamentos amorosos. Quererão experimentar novas experiências como se não houvesse amanhã. Deve manter os seus sentimentos coerentes e aproveitar sim mas com responsabilidade e respeito por si e pelos outros,

SAÚDE – Prevê-se um ano com saude protegida mas sem irresponsabilidades.

DINHEIRO – O seu carisma chamará as atenção de pessoas que procuram pessoas arrojadas e criativas para fazerem parte de uma equipa de trabalho dinâmica. Faça o seu trabalho sem reprimir emoções nem frustrações e terá o melhor balanço dos últimos tempos.



SAGITÁRIO

CARTA: A LUA – SIGNIFICA FALSAS ILUSÕES

Os nativos deste signo ao longo do ano terão de lidar com as consequências da sua imaturidade, porém devem ter uma visão mais ampla e evitar de ser “picuinhas” e dar demasiada atenção a certos detalhes que só servirão para dar enfase a uma ignorancia camuflada pela necessidade de superioridade em relação aos demais.

AMOR – Neste campo o pozinho mágico que parece contagiar todos só será esvanecido se quiser passar para o exterior aquilo que na realidade não é. Se não for verdadeiro as pessoas acabarão por perceber e considerar que é uma fraude. Cuidado para não iludir as pessoas falsamente e se assim for não terá de ter receios.

SAÚDE – Deve dar atenção à parte emocional, tendência para depressão que não tendo consciência dela poderá levar estes nativos a se sentirem tristes e melancólicos.

DINHEIRO – O sucesso estará ao alcance dos sagitarianos se estes tiverem a humildade suficiente para aceitarem que o seu sucesso advém da ajuda dos demais, que ninguém é bem-sucedido sozinho. Em caso de obstáculos, tentem não nadar contra a corrente e o risco de surpresas ou limitações será atenuado. Seus alicerces futuros devem ser construidos para durarem.





CAPRICÓRNIO

CARTA: O IMPERADOR – Significa AUTORIDADE

Este será um ano de crescimento pessoal e profissional para estes nativos. É o momento certo para arriscar e experimentar o novo. Aventurar-se por mares nunca antes navegados. E tais transformações terão um papel fundamental para despertar a sua personalidade.

AMOR – Neste sector quem tem ao seu lado o seu par, é um ano de evolução em parceria, se está só, eventualmente encontrará pessoas para se relacionar porém poderão não lhe trazer a estabilidade que pretende num relacionamento amoroso. Mas tudo depende de como vai gerir os momentos com o seu par. Mantenha-se positivo.

SAÚDE – Deve fazer algum exercício para a sua boa forma física. Vá tendo a sua pressão arterial sob controle.

DINHEIRO – Algumas reestruturações profissionais e financeiras poderão ter de ser feitas ao longo deste ano mas servirão para colocar as coisas no lugar. Melhorar a saúde das suas finanças e devolver-lhe alguma liberdade de ação. Seja perspicaz.





AQUÁRIO

CARTA: O PAPA – Significa SABEDORIA

Este será um ano de algumas mudanças também para os nativos deste signo. Resestruturar regras familiares e profissionais. Poderá ter de fazer conceções. Deverá ter cautela em decisões que envolvam dinheiro e casamento especialmente se o casamento é baseado em segurança financeira.

AMOR – Se está a pensar em oficializar a sua relação amorosa, deve ponderar se o que o leva a dar esse passo é efetivamente sentimentos ou se é algo mais que está a pesar na balança. Porque se for esse algo mais, a longo prazo pode tornar-se um fardo difícil de suportar.

SAÚDE – Ao longo do ano tenha especial cuidado com a sua pele e olhos. Evite expor-se demasiado ao sol e consulte o seu oftalmologista em caso de necessidade.

DINHEIRO – Todas as tentativas de ganhos extras por meios fraudulentos ou pouco escrupulosos podem trazer dissabores. Por isso faça por ser o mais correto possível. Tente não passar por cima de ninguém e este sector estará protegido. Pode tornar-se uma pessoa próspera mas deverá lidar da forma correta.





PEIXES

CARTA: A ESTRELA – Significa Esperança

Estes nativos podem necessitar de expandir os seus horizontes. Viagens, formações, retiros, absorver novos interesses, poderão fazer parte do etinerário pessoal de 2017. Alguns acontecimentos poderão surgir inadvertidamente mas não deverá precipitar-se. Tome o tempo necessário para tomar as suas decisões.

AMOR – Haverá um amadurecimento fora do comum durante este ano. Deverá estar aberto às mudanças que se avizinham e aceitar o que deve ser mudado. Prevê-se algumas mudanças no seu estilo de vida. Poderá ter de se adaptar a novas realidades que servirão para uma melhoria geral.

SAÚDE – Se tiver cuidado com a sua saúde durante todo o ano, não se prevêm problemas de maior.

DINHEIRO – A advertência para a conjuntura de 2017 é que não arrisque em grandes investimentos financeiros. Mas pode arriscar em jogos e outras formas de ganhar dinheiro. Mantenha uma atitude aberta a planos futuristas. Pode ser o ano do germinar de algo maior, de um sonho que tem vindo a alimentar há muito tempo.

