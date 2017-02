Anadia: Câmara Municipal é parceira no Projeto “Nós propomos!”

O Município de Anadia é parceiro do Agrupamento de Escolas de Anadia no projeto “Nós Propomos! Cidadania e Inovação na Educação Geográfica”, promovido pelo Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa.

No âmbito da parceria de cooperação, a autarquia está a disponibilizar apoio técnico aos alunos do 11.º ano de Geografia do Agrupamento de Escolas de Anadia, com vista à realização de um estudo de caso para identificação de problemas locais, e apresentação, pelos alunos, de propostas de resolução para os mesmos.

Visando “uma efetiva cidadania territorial local, numa perspetiva de governança e de sustentabilidade”, esta ação “constitui, presentemente, o grande projeto nacional no âmbito da disciplina de Geografia e mobiliza escolas de todo o país”: em 2016, contou com a participação de cerca de 1.600 alunos e professores de Geografia de todo o país”, e está também a ser implementado no Brasil. Um outro passo dado no sentido da internacionalização desta iniciativa prende-se com a sua inserção no banco de dados da Associação Internacional das Cidades Educadoras, entidade que o Município de Anadia integra.

A metodologia adotada estabelece que, “no começo do ano escolar, depois de uma primeira fase de sensibilização para as questões da cidadania e desafios locais, os alunos identificam, em pequenos grupos, problemas que lhes são significativos, na área da escola e da sua residência” e “sempre que possível, alunos e professores têm uma reunião com técnicos das câmaras municipais, sobre as principais orientações e preocupações do Plano Diretor Municipal – o que ajuda a enquadrar o problema que estão a estudar”.

Os alunos do Agrupamento de Anadia formaram três grupos de trabalho e reuniram já com técnicos da Divisão de Planeamento e Urbanismo da Câmara Municipal, de modo possibilitar a correta articulação com as orientações e preocupações do PDM. Neste momento, e de acordo com informação veiculada pela professora titular do projeto de Anadia, os alunos encontram-se, “a realizar inquéritos junto da população”, seguindo-se um trabalho de pesquisa sobre o problema selecionado, e a elaboração de propostas para a sua resolução. Paralelamente, a Esri Portugal assegura o fornecimento da sua tecnologia de Sistemas de Informação Geográfica e formação aos alunos e docentes envolvidos.

A 2 de maio, a Universidade de Lisboa acolherá um seminário nacional, no qual jovens das escolas participantes apresentam as suas propostas, sendo atribuídos prémios e certificados de participação. O projeto é dinamizado em colaboração com a Ersi Portugal, com o apoio do Ministério da Educação e Ciência.