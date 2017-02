Bombeiros Voluntários de Anadia: Obras no quartel obrigam corporação a mudar de casa

O quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia entrou finalmente em obras de requalificação. Orçadas em cerca de 655 mil euros, as obras de requalificação que se iniciaram já este mês vão prolongar-se por um ano, o que obrigou à reinstalação, provisoriamente, de todos os serviços em dois locais distintos.

Serviços separados. “A mudança iniciou-se faseadamente e com a maior normalidade, tendo-se concluído no passado dia 3 do corrente”, avança Mário Teixeira, presidente da direção da AHBVA.

Assim, a parte administrativa (secretaria e direção) passaram provisoriamente para um espaço do Centro Cultural de Anadia, enquanto que o comando operacional, central e viaturas se mudaram de armas e bagagens para a Quinta do Choupal, localizada nas proximidades do Quartel.

A separação deve-se ao facto de não ter sido encontrado um edifício que reunisse os espaços indispensáveis para albergar todas as áreas, explica Mário Teixeira, dando conta de que a direção optou por deixar a secretaria geral o mais próximo possível do Quartel, tendo-se instalado no Centro Cultural, em espaço cedido graciosamente pela Câmara Municipal.

Quanto à parte operacional, agora sediada na Quinta do Choupal, sublinha que este espaço teve a necessidade de sofrer algumas obras de adaptações “com vista a criar os espaços indispensáveis, tendo como preocupação principal a operacionalidade do corpo de bombeiros”, isto é, “criar as condições que permitissem que os mesmo ficassem instalados com as melhores condições possíveis.”

Mudança complexa. Por seu turno, a comandante Ana Matias revela que um processo de mudança desta natureza é extremamente difícil, não só por toda a logística que o envolve, mas pela necessidade de, em simultâneo, manter a operacionalidade e prontidão dos bombeiros nas ocorrências a que são chamados.

Assim, como seria impossível parar e desligar todas as comunicações, esta situação “levou a um esforço enorme dos bombeiros que estiveram disponíveis para desmobilizar um quartel no seu todo.”

Neste momento, o corpo ativo ainda está em processo de adaptação e reorganização, para um espaço que se veio a revelar “o único possível e disponível e que nos permitiu adaptar os serviços mínimos num prazo de 15 dias.”

Entretanto, JB apurou que alguns elementos da direção juntamente com a edil Teresa Cardoso se deslocaram, na última semana, aos EUA, para mais um evento relacionado com a angariação de fundos a favor das obras em curso no quartel (ver texto ao lado).

Catarina Cerca

Fundação Família Carvalho entrega donativo

de 25 mil dólares aos bombeiros de Anadia

A Fundação Família Carvalho, de Long Island, NY, fez, no dia 30 de janeiro, a entrega de um donativo de 25 mil dólares à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia (AHBVA). A cerimónia decorreu durante um jantar de angariação de fundos que se realizou no restaurante Churrasqueira Bairrada Rodízio, em Mineola, Nova Iorque, onde foram anfitriões os seus proprietários, Manuel e Jackie Carvalho.

Para além de uma delegação vinda de Portugal, integrada pela presidente da câmara de Anadia, Teresa Cardoso, o vice-presidente da AHBVA, José Cruz, pelo elemento do Conselho Geral da mesma entidade, Carlos de Oliveira e pelo auxiliar António Mariz, marcaram presença a cônsul-geral de Portugal em Nova Iorque, Manuela Bairos, o vice-presidente da câmara de Mineola Paulo Pereira, os vereadores Dennis Walsh, George Durham e Paul Cusato, o ex-senador estadual Jack Martins, o chefe do Mineola Fire Department Jeff Clark e o subchefe Brian Santosus.

Na ocasião, o empresário Manuel Carvalho disse ter ficado impressionado com as dificuldades com que se deparam os B.V.A., resultando daí o seu gesto de generosidade.

Em mensagem enviada pelo presidente da AHBVA, Mário Teixeira, este sublinha que “todos não somos demais para ajudar” esta causa, acrescentando: “Tenho a firme certeza de que esta jornada será o cimentar dos laços de muita amizade, solidariedade e ajuda que permanentemente nos unem.”

A autarca bairradina, por seu lado, em declarações prestadas ao jornal LA, agradeceu o convite formulado pelo casal Carvalho para estar no evento. “Este momento representa muito”, afirma Teresa Cardoso, “porque de facto os nossos bombeiros atravessam um período um pouquinho difícil, por falta de apoios do Estado, é verdade, mas também por falta de condições operacionais ao seu funcionamento.”

A presidente da Câmara de Anadia lembra que “tivemos incêndios de grandes proporções”, no último verão, “que destruíram uma grande área de floresta. Paralelamente, o nosso quartel está em condições um pouco precárias e vai agora passar por obras de remodelação.”

Durante a noite, dirigentes do Mineola Fire Department reconheceram o papel humanitário que o empresário Manuel Carvalho tem desempenhado ao longo de mais de duas décadas, fazendo dele ‘Soldado da Paz’ honorário e atribuindo-lhe o número 267.

O automóvel desportivo rifado para ajudar nas receitas a favor dos B.V.A. coube a Matteo Zocco, de Brooklyn.

Cortesia de Henrique Mano,

jornalista do jornal

LUSO-AMERICANO

(reportagem fotográfica completa no facebook: Henrique Mano Luso-Americano)