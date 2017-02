Falhado o objetivo da fase de subida, o que garantia desde logo a manutenção no Campeonato de Portugal, Anadia, Águeda e Pampilhosa vão disputar a fase de manutenção/descida, onde convergem com equipas do norte do país e com 25 por cento dos pontos conquistados na primeira fase. Na Série D, o Anadia começa com 9 pontos, Mortágua (8), Águeda (7), Gouveia e Gondomar (6), Estarreja e Cesarense (5) e Moimenta da Beira (3). Já na Série C, Coimbrões e Sanjoanense (8), Cinfães (7), Sousense e Tourizense (6), Nogueirense (5), Pampilhosa (4) e Académica/SF (2). Em suma, o equilíbrio pontual é praticamente uma realidade e, um deslize ou dois seguidos, pode deitar tudo a perder. E começar bem é extremamente importante, sobretudo quando se joga em casa.

É o caso do Anadia, que começa esta fase como líder, e recebe o Estarreja, que em outras épocas foi sempre um adversário complicado para os bairradinos. E para não ter percalços de última hora, é imperioso vencer para que nas jornadas seguintes, os níveis de ansiedade subam em flecha. O mesmo se aplica ao Águeda, que fará a receção ao Moimenta da Beira, último classificado. Ganhar pontos aos dois últimos é outro dos objetivos, por isso só a vitória interessa na estreia de José Rachão como treinador dos Galos.

Na Série C, o Pampilhosa joga na casa do Coimbrões. Não o espera um jogo fácil, contra um adversário que pretende fechar as contas da manutenção o mais rápido possível.

Na Liga Feminina, na receção ao CAC, o Ferreirense goleou e respira melhor na classificação. Domingo, as bairradinas voltam a jogar em casa, com o Vilaverdense. Mais um resultado positivo seria ouro sobre azul.