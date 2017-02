CARTA DO ANO: O MAGO O ano de 2017 tem como arcano regente a carta do MAGO.­ Identificado como ano 1. Ano em que a humanidade tem nova oportunidade de recomeçar de novo com independ­­encia e iniciativa, criar o que desejar, abertura para o novo, para a mudança, capacidade de se reinventar, usar toda a sua capacidade criativa e força para direcionar e dar novo impulso à sua vida. Se está à espera que as coisas lhe batam à porta milagrosamente, sairá dececionado. O arcano de MAGO em termos energéticos trabalha com o plano invisível para criar no visível. Ou seja, desde que cada um se mova no sentido de fazer algo, lutar por algo, as ajudas acabarão por aparecer de onde menos se espera. Não tenha receio de dar um passo em frente, de desejar, de mover ou remover montanhas, pois só assim poderá chegar ao tão almejado sucesso. Este é um ano onde pode e deve implementar novas rotinas, novas regras, tentar algo totalmente novo e se eventualmente não está satisfeito com o rumo que a sua vida tem levado, é altura de implementar novas estratégias e mudar o etinerário a que se propôs inicialmente e que por diversos factores, não o levou onde queria chegar. É um ano que inicia um novo ciclo de 36 anos e desta feita onde o regente planetário é SATURNO. Uma energia um pouco mais densa do que o seu antecessor sol, porém esta regência favorece o trabalho, as coisas ganhas por merecimento próprio. Este ano cobrará de cada um de nós maturidade, coerência e bastante trabalho para podermos usufruir do melhor que este período tem para nos oferecer. Em termos de acontecimentos, este poderá ser uma ano mais ágil, em que tudo poderá andar a uma velocidade à qual não estaremos habituados. Seja em que sector for da vida de cada um. Para não ser apanhado desprevenido na “curva”, apenas tem de aumentar a sua capacidade de visão, seja ela periférica ou interior e ajutar-se à velocidade dos acontecimentos. E, se o seu sucesso for baseado em alicerces sólidos, ele não serão efêmero, será algo para manter e evoluir ao longo do tempo.

CARNEIRO | TOURO | GÉMEOS | CARAGUEJO | LEÃO | VIRGEM | BALANÇA | ESCORPIÃO | SAGITÁRIO | CAPRICÓRNIO | AQUÁRIO | PEIXES





CARNEIRO

CARTA: TEMPERANÇA – Significa Equilíbrio

AMOR – procure resposta na sabedoria. Seja cuidadoso no que vai dizer, possivelmente seus familiares não entenderão tudo o que quer transmitir.

SAÚDE – Tendência para insónias

DINHEIRO – O jogo da vida anda alterado e oscila com velocidade vertiginosa. Aproveite enquanto dura para dar o impulso que tanto necessitava.





TOURO

CARTA: RODA DA FORTUNA – Significa Instabilidade

AMOR – Pode partir para uma nova meta na sua vida sentimental; uma clarificação de sentimentos e propósitos. Acredite que merece ser feliz e as mudanças que acontecerem virão com a energia de mudança positiva.

SAÚDE – Evite situações de stress extremo.

DINHEIRO – Semana agitada, as suas energias darão bons resultados, apenas necessita demais empenho e de um empurrão extra para se afirmar definitivamente no seu trabalho.





GÉMEOS

CARTA: LOUCO – Significa Falsas Excentricidade

AMOR – Apesar de viver um clima muito romântico, algumas situações poderão continuar no ar. Não deixe que o passado o influencie negativamente.

SAÚDE – Algumas dificuldades com lesões antigas.

DINHEIRO – Tendência para ver-se envolvido em acesas discussões, se conseguir afaste-se ou pelo menos mantenha-se reservado para não entrar em discussões que só lhe roubarão a paz de espírito.





CARANGUEJO

CARTA: RAINHA DE COPAS – Significa Amiga Sincera

AMOR – A sua relação evoluirá de forma surpreendente se colocar tudo nos devidos lugares. Diga o que tem a dizer sem subterfúgios

SAÚDE – Algumas dificuldades em adormecer.

DINHEIRO – Alguns trabalhos podem correr muito melhor do que estava inicialmente à espera. Deixe fluir a sua criatividade.





LEÃO

CARTA: SOL – Significa Sucesso

AMOR – Pode acreditar que a jornada mais complicada tem os dias contados, aproveite esta maré de positiva, viva momentos de pura felicidade com o seu par e torne-os inesquecíveis.

SAÚDE – Sem problemas de maior.

DINHEIRO – A autoconfiança é meio caminho andado para o sucesso, quanto ao resto depende única e exclusivamente de si. Não espere que as coisas lhe caiam do céu, arregace as mangas e parta para a luta, não se renda à inércia e verá que o universo conspirará a seu favor.





VIRGEM

CARTA: CARRO – Significa Vitória

AMOR – Evite a tendência de controlar tudo ao seu redor, com certeza cada um sabe quais são as suas obrigações, evite sufocar o seu par com regras para tudo e mais alguma coisa. Deixe fluir, sem stress ou agitação desnecessária. Aproveite e dê uns passeios com a sua cara metade.

SAÚDE – Tendência para alguns problemas articulares.

DINHEIRO – Poderão surgir algumas mudanças estruturais a nível de gestão orçamental. Adapte-se às mudanças necessárias para obter organização e sucesso nos seus empreendimentos. Poderá surgir a hipótese de viagem a negócios ou lazer.





BALANÇA

CARTA: PAPA – Significa Sabedoria

AMOR – O seu sentido crítico estará particularmente apurado, porém evite fazer comentários que possam magoar o seu par. Exponha os seus pontos de vista de forma cautelosa.

SAÚDE – Tendência para problemas renais.

DINHEIRO – Aceite com humildade os conselhos que lhe possam dar. Nada escapará ao seu controle e eficiência; dê uma mão a quem precisar.





ESCORPIÃO

CARTA: FORÇA – Significa Domínio

AMOR – Terá capacidade para superar todas as provas que a sua relação tenha de enfrentar durante esta semana. Vencerá todas as barreiras que se erguerem no seu caminho com relativa facilidade.

SAÚDE – Tendência para se enervar por tudo e por nada. Controle a ansiedade.

DINHEIRO – Embora possa faltar ao seu raciocínio um certo cuidado e disciplina, isso será compensado pela ampliação da sua intuição e poderá ganhar novas experiências que o farão progredir favoravelmente.



SAGITÁRIO

CARTA: ÁS DE PAUS – Que significa Iniciativa

AMOR – Período de muita alegria, situações afetivas que melhorarão pela força dos sentimentos. Novos amores, para quem está só e algumas uniões de fato ou casamento para quem já tem um amor.

SAÚDE – Eventualmente poderão surgir algumas enxaquecas.

DINHEIRO – Semana favorável a trabalhos de grupo onde a união de forças é vantajosa para o bom andamento de projetos. Faça valer o seu sentido prático e espírito de iniciativa para dar aquele empurrão a situações que se encontravam estagnadas.





CAPRICÓRNIO

CARTA: ESTRELA – Significa Esperança

AMOR – Concentre-se no que tem a fazer e verá que todos os problemas terão uma solução. Invista mais tempo na relação a dois. Seja mais romântico.

SAÚDE – Poderá sentir mais cansaço do que o habitual.

DINHEIRO – Melhore a forma de gerir os seus afazeres profissionais e siga à risca as estratégias que delineou para ser bem sucedido. Pense positivo.





AQUÁRIO

CARTA: DIABO – Significa Más Energias

AMOR – Tudo será motivo para desencadear atritos que poderia ser facilmente ultrapassáveis se não fosse essa inflexibilidade da sua parte. Modere o seu feitio.

SAÚDE – Tente rodear-se de energia positiva.

DINHEIRO – Pense bem nos investimentos que deseja fazer e que espere por melhores propostas. Controle a tendência que tem para criticar tudo e todos à sua volta.





PEIXES

CARTA: ÁS DE OUROS – Significa Prosperidade

AMOR – A sua vida afectiva encontrar-se-á especialmente protegida. Deixe os sentimentos falarem mais alto e avance sem receios infundados. Durante esta semana não irão faltar o divertimento e a boa disposição. Aproveite!

SAÚDE – O seu humor terá tendência para flutuações. Uns dias em alta, outros totalmente no chão. Tente animar-se.

DINHEIRO – Evite compensar algumas carências com compras desnecessárias, que apenas lhe poderão trazer compensação imediata mas depois apenas dores de cabeça. Semana propícia a entradas de dinheiro.

