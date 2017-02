Leandro Ramos ganha medalha de ouro

O fim de semana foi repleto de sucessos para a secção de atletismo da Gira Sol que alcançou três medalhas no Campeonato Nacional de Juvenis em Pista Coberta, que decorreu em Pombal.

Em competição estiveram 268 atletas, em representação de 92 clubes de 20 associações de todo o País. A Associação de Desenvolvimento de Febres foi um dos emblemas em destaque, principalmente devido às prestações dos atletas Leandro Ramos e Érica Grangeia, que conquistaram três medalhas nacionais – uma de ouro, uma de prata e uma de bronze.

Leandro Ramos, lançador da Gira Sol, conquistou a medalha de ouro na prova do lançamento de peso de 5kg, com a marca de 16,24 metros.

Já Érica Grangeia, velocista do emblema de Febres, sagrou-se vice-campeã Nacional de Juvenis nos 200 metros, com a marca de 25s78. Nos 60 metros, a atleta juvenil foi a 3.ª melhor em prova. Sofia Castanhas também alcançou bons resultados, sagrando-se a 5.ª melhor nos 60 metros barreiras.