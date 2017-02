Tirando a eliminação do Beira-Mar, na lotaria das grandes penalidades, em Romariz, e do Alba na Vista Alegre, não houve grandes surpresas na 3.ª eliminatória da Taça Distrito de Aveiro.

Em casa, apesar de não ter feito uma grande exibição, o Oliveira do Bairro eliminou a LAAC.

Também em casa, o Mamarrosa saiu da Taça com seis golos no bornal aplicados pelo Bustelo, do principal escalão, tal como o Mealhada. Os bairradinos voltaram a jogar com o União de Lamas e, a exemplo do jogo do campeonato, foram goleados.

Quem aproveitou o fator casa foram o Antes e a Juve Force. O primeiro derrotou o Santiais e o segundo o Pinheirense, pelo mesmo resultado, 2-1.

O Mourisquense também segue em frente, ao derrotar fora o Valecambrense. Frente a duas equipas do principal escalão, o Luso saiu goleado (4-0) do terreno do Milheiroense, e o Valonguense foi eliminado em casa pelo Paivense.

O sorteio da 4.ª ronda é dia 14.

1.ª DIVISÃO

1-No regresso do campeonato, o Oliveira do Bairro tem uma dura missão no terreno do líder, o Esmoriz, que até está mais pressionado depois de derrota com o Beira-Mar, tendo agora três pontos de avanço para o segundo classificado, o Sp. Espinho. Os homens da Barrinha, dos 10 jogos disputados em casa, apenas perderam dois pontos, no empate com o Beira-Mar. Prevê-se um jogo complicado para os bairradinos face ao percurso do Esmoriz.

O Mealhada fará a receção ao Alba, que é o campeão dos empates (8), não perde há cinco jogos e está numa posição tranquila na tabela, o que não se passa com a equipa de Luís Simões, última classificada.

Perante estes dados, não se perspetiva um jogo fácil para os bairradinos, que estão a 12 pontos da primeira equipa acima da linha de água.

II DIVISÃO

SÉRIE C. 1-O Águas Boas recebe o líder invicto Vista Alegre, que goza de margem confortável (11 pontos) para o segundo classificado, o Mourisquense. Nesta fase da época todos querem ser a primeira equipa a ganhar ao líder. A equipa de Ricardo Suíço não tem dado hipóteses à concorrência, sendo possível que não o faça neste jogo. Têm a palavra os canarinhos.

O Mourisquense joga no terreno do Beira-Vouga e, com maior ou menor dificuldade, deve amealhar os três pontos. O mesmo se aplica ao Fermentelos, terceiro da geral, na viagem até Rocas do Vouga.

O Oiã defronta fora o Valoguense, adversário que está proibido de perder, se quer lutar pelos quatro primeiros lugares. Jogo para tripla.

A LAAC mede forças em casa com o Requeixo, e tem boas hipóteses de regressar às vitórias.

Igualmente em casa, o Sosense tudo fará para aproveitar esse fator e desenvencilhar-se do Pessegueirense. O Macinhatense, último classificado, não deverá ter grandes chances no reduto do Estarreja B.

SÉRIE D. 1-Frente ao Luso, adversário que já não ganha para o campeonato há quatro jogos, o Famalicão deverá continuar a dar cartas e sem grande concorrência na frente da classificação.

O segundo, o Calvão, joga em casa com o vizinho Santo André e tudo indica que os três pontos não fujam aos pupilos de João Almeida.

Também em casa, a Juve Force tem tudo para cantar de galo frente ao intranquilo Ribeira/Azenha, último classificado.

O Carqueijo, que perdeu algum gás nas últimas jornadas com duas derrotas seguidas, tem uma deslocação curta a Antes e é bem capaz de regressar às vitórias.

O Bustos joga no reduto do Aguinense na esperança de não perder a carruagem da frente. Os guinatos, que já vão no terceiro treinador na época, procuram reabilitar-se do tempo perdido e tudo farão para contrariar algum favoritismo da equipa de Amorim Nunes.

O Mamarrosa recebe o VN Monsarros e, dentro da lógica classificativa, é favorito.

O Paredes do Bairro fará a receção ao CRAC e tem todas as condições para sorrir no final do jogo.