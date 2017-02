Orçamento participativo: Aguedenses apresentam ideias para Portugal

Águeda recebeu na passada sexta-feira, dia 3 de fevereiro, uma Sessão de Participação destinada a recolher ideias para o Orçamento Participativo de Portugal (OPP).

A sessão, realizada na Biblioteca Municipal Manuel Alegre, contou com a presença da Ministra da Presidência da Modernização Administrativa, Maria Manuel Marques Leitão, e da Secretária de Estado Adjunta da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, bem como de Gil Nadais, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, e insere-se na série de encontros que se estão a realizar por todo o país até abril de 2017.

Águeda é referência no país. Na ocasião, Gil Nadais, mostrou-se satisfeito pela escolha da cidade para o encontro do OPP, entendendo a decisão do Governo como “reconhecimento do trabalho que Águeda tem feito no desenvolvimento da participação dos cidadãos das mais diversas formas”. Recorde-se que Águeda é atualmente uma referência para todo o país em matéria de promoção da democracia participativa, já que em 2015 foi a vencedora do Prémio de Boas Práticas de Participação com a primeira edição do Orçamento Participativo de Águeda.

A Sessão de Participação em Águeda contou com uma adesão massiva, com a sala a ficar lotada de aguedenses que quiseram apresentar propostas para o seu concelho e para a região, mas também de cidadãos vindos de concelhos vizinhos que veem nesta iniciativa do Governo uma oportunidade para melhorar aspetos que consideram relevantes.

Os 56 participantes na sessão apresentaram um total de 36 propostas, que se centraram em áreas como a educação e formação de adultos, agricultura e cultura. A título de exemplo citamos ideias para a região como: “Criação da Escola Comercial e Industrial do Baixo Vouga”, “Fiscalidade Amiga”, “Parque Botânico de Vale Domingos” (na área da Educação e Formação de Adultos); “Assistência Lúdica em Viagem”, ”Laboratório da Criatividade”, “Cruzeiro de Águeda à Ria de Aveiro” (na área da Cultura), entre outras.

Para descobrir todas as propostas registe-se na Plataforma do OPP em http://opp.gov.pt