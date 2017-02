A Associação Rota da Bairrada convida a desfrutar de mais um momento único aqui, na Bairrada. O ciclo de concertos “Sons na Bairrada” regressa no dia 18 de fevereiro e desta vez a anfitriã é as Caves São João.

O ciclo de concertos “Sons na Bairrada” sobe ao palco já no dia 18 de fevereiro e promete encantar com um programa rico em detalhes vínicos, gastronómicos e artísticos.

Das 16h30 às 19h30 o convite é para descobrir os recantos das Caves São João, a anfitriã deste evento e uma das empresas produtoras de vinhos mais antigas da região.

Do programa fazem parte a degustação e prova comentada de vinhos sabiamente selecionados e harmonizados com petiscos regionais preparados para fazerem as delícias dos presentes.

Os momentos musicais estão a cargo da dupla Saxobox- Marisa Pop & Jazz Blends, formada por Marisa na voz e por Tiago no saxofone.

Este projeto apresenta uma sonoridade distinta e um ambiente musical contagiante. Dentro dos estilos soul, blues, funk, pop/rock, passando, também pelo jazz, esta dupla apresenta temas musicais, em que a voz e os sons do saxofone se complementam.

As inscrições neste “Sons na Bairrada” têm um custo de 12,50 euros por pessoa (gratuito para crianças até aos 11 anos; entre os 12 e o 16 anos 50% desconto) e devem ser efetuadas diretamente com a Rota da Bairrada através do e-mail geral@rotadabairrada.pt

“Sons na Bairrada” é um excelente pretexto para conhecer a nossa região, que encerra em si tanta história, e para viver emoções contagiantes.