Depois de vários anos a ser gerido por uma Comissão Administrativa, o Oliveira do Bairro Sport Clube vai, ao que tudo indica, vai ter uma Direção para os próximos dois anos. O fumo branco saiu da Assembleia Geral realizada no passado dia 13 de junho, onde Aníbal Conceição Santos, de 46 anos, apresentou uma lista, que recolheu 36 votos a favor, 2 brancos e 2 nulos. Para que tudo seja oficializado terá de haver a respetiva tomada de posse, mas o futuro presidente pretende ver tudo clarificado ao nível das contas do clube, tais como dívidas à segurança social, fisco, entre outras despesas, tendo tido a promessa que as contas ficariam a zero. Caso contrário, pode repensar a sua posição.

Sobre o que o levou a assumir o clube, Aníbal Conceição Santos, disse a JB que “o OBSC não podia continuar sem patrão onde todos tomavam decisões, tem que haver um novo rumo”, de uma direção jovem, cuja grande aposta será a formação (no final desta época saíram 7 treinadores). A subida de divisão da equipa principal é um dos objetivos também. Tó Miguel será o treinador, tendo como adjuntos Chico Trabuca e Mário Júlio.

Assembleia Geral. Presidente: Amílcar Pereira. Vice-presidente: Vítor Sampaio. Secretário: Rui Santos.

Direção. Presidente: Aníbal Conceição Santos. Vice-presidente: Filipe Duarte. Secretários: Sérgio Bandarra e Eurico Malta. Tesoureiro: Manuel Borras. Vogais: Manuel Glória, Manuel António Jesus, Simão Vela e José Alves.

Conselho Fiscal: Presidente: José Carlos Soares. Vice-presidente: Augusto Carlos Pires. Secretário: Carlos Reis.