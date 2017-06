Futebol Clube do Porto (Infantis A); Fiães (Infantis B); União de Leiria (Benjamins A); S. Roque (Benjamins B); Taboeira (Traquinas A); OBSC (Traquinas B) e OBSC (Petizes) foram os vencedores do 12.º Torneio Internacional de Futebol Pateira CUP que, durante três dias, em diversos campos do concelho de Águeda, reuniu 78 clubes, três deles estrangeiros: Getafe (Espanha) e Juventus (Itália) com duas equipas. Em virtude do Recreio de Águeda alegar o tratamento do relvado do Estádio Municipal, o formato do torneio foi diferente, com as finais do futebol de 11 a terem como palco o Parque Desportivo Constantino Marques Duarte, em Fermentelos e as restantes finais nos outros campos e com a respetiva entrega de prémios no final de cada escalão, o que agradou sobremaneira aos clubes, que não tiveram de esperar pelo final da competição do principal escalão, como, no fundo, ao Sporting Clube de Fermentelos que, uma vez mais, organizou o torneio. Edson Santos, vereador do desporto da Câmara Municipal de Águeda, gostou do modelo adotado, “que é para repetir”, tendo focado a parte física, da construção dos balneários no anfiteatro do SC Fermentelos. Já Fernando Sampaio, presidente do Clube, prometeu legalizar junto da Federação Portuguesa de Futebol o Pateira CUP, de molde a que voltem mais equipas, sobretudo estrangeiras, como aconteceu nas anteriores edições, mostrando-se também satisfeito com o modelo, que na sua opinião foi uma experiência, “que correu bem e do agrado de todos os clubes. O balanço é extremamente positivo”.

Na grande final de Infantis A e com as bancadas cheias, o FC Porto levou de vencida o Benfica por 2-0. A supremacia portista foi bem evidente, num escalão onde o Anadia FC ficou em 8.º lugar. Em Infantis B, o OBSC perdeu na final com o Fiães por 4-2 e, em Benjamins A, a União de Leiria superiorizou-se ao Mourisquense. Nos “B”, o S. Roque goleou na final o Águeda (10-0), sucedendo o mesmo ao Taboeira em Traquinas A, ao vencer os Galos do Botaréu.

O OBSC foi claramente mais forte nos escalões mais baixos, Traquinas B e Petizes, num torneio onde se viu bom futebol, muita emoção e fair play entre todos os intervenientes, atletas e pais.