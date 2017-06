A Mealhada vai ser palco, pela primeira vez, do Kids Master Champions, um dos maiores torneios de futebol de formação a nível nacional. João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, presidirá à cerimónia de abertura do evento.

De 24 de junho a 2 de julho, as grandes promessas nacionais de futebol passarão pelos relvados do concelho, competindo, inclusive com as equipas “da casa”, que decorrente da organização do município, não pagam qualquer inscrição de participação no torneio.

Os diversos campos relvados do Município da Mealhada vão receber centenas de atletas de diversas equipas do país que disputarão, entre si, o troféu nas diversas categorias, dos traquinas aos juvenis. O torneio, organizado pela Catchawards em parceria com a Câmara Municipal da Mealhada, é dirigido a jovens dos 9 aos 17 anos de idade.

Entre os objetivos desta grande festa do futebol estão o fomento da competição entre instituições, o estímulo para a competição, mas também para o fair-play e convívio desportivo e social, o intercâmbio social e cultural entre os participantes e, da parte do Município da Mealhada, a promoção dos seus recursos turísticos e desportivos.

O torneio terá início com o desfile, sábado pelas 19h, desde a Escola Profissional Vasconcellos Lebre à Câmara Municipal, onde decorrerá a cerimónia de abertura do Kids Master Champions. A cerimónia conta com a presença do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.