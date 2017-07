Jornal da Bairrada partilhou o vídeo de ExpoBairrada. ... See MoreSee Less

Gisela João atuou na noite de 12 de julho no palco da ExpoBairrada. Antes do concerto, houve momentos para cavalhadas de póneis e cavalos e a atuação da Tuna da Universidade Sénior de Oliveira do...

ExpoBairrada

Video