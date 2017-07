A onda de solidariedade para ajudar Paula Martins não pára. A mulher que ficou tetraplégica, na sequência de uma intervenção cirúrgica, há dois anos, continua a precisar da nossa ajuda. Assim, no próximo dia 30 de julho, haverá dois espetáculos no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, a favor desta causa: um será às 17h30 e o outro às 21h.

Dois jovens talentos da Bairrada, Sócrates Bôrras e Ricardo Regalado, foram convidados para a colaboração solidária de um espetáculo, que vai então realizar-se duas vezes no mesmo dia.

Recorde-se que Paula Martins sofreu uma paragem cardiorrespiratória, que a deixou em estado praticamente vegetativo, aos 36 anos de idade, encontrando-se numa situação de total dependência. Todos os cuidados que lhe são prestados são pelos seus pais, que para isso, tiveram que ficar desempregados. Têm sido ajudados por amigos com donativos, recolha de rolhas de garrafas e papel, uma caminhada de beneficência, entre outras atividades levadas a cabo.

Importa realçar que Paula Martins tem realizado tratamentos no Porto, que a têm ajudado a recuperar, mas são dispendiosos (6.500 euros por mês), pelo que toda a ajuda é fundamental. Para conhecer melhor o estado da Paula, pode procurar na página do Facebook – Donativos para a Paula ou Ajudar a Paula, onde se encontra o seu n.º de conta.

Os bilhetes para este espetáculo estão à venda no Quartel das Artes ou podem ser reservados, pelos contactos 234104630 ou 919501732.