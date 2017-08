É já no dia 2 de setembro que os Crazy Games vão invadir a Mealhada. A partir das 21h30, a Zona Desportiva da Mealhada transforma-se num tabuleiro de jogos gigante e, ao estilo dos velhinhos “Jogos sem fronteiras”, convida à diversão: da escalada aos canhões de espuma, das bolas saltitantes ao escorrega gigante.

O desafio é aberto a toda a gente (inscrições gratuitas para comunicacao@cm-mealhada.pt)

e a diversão é garantida. As equipas, que deverão ter entre 2 e 4 elementos, vão disputar o melhor tempo numa corrida de obstáculos que incluem escalada, escorrega gigante, bolas saltitantes, obstáculos de pneus ou canhões de espuma. Os participantes poderão ir repetindo o trajeto, no intuito de melhorarem o tempo, ou então optar por dificultar a prova das restantes equipas usando os balões de água ou espingardas de tinta.

Esta atividade, inserida no programa de animação da autarquia “Verão é na Mealhada”, cumpre os dois objetivos do referido programa: dinamizar a economia local e o de proporcionar momentos de lazer aos munícipes. O retorno comercial poderá não ser imediato, mas, numa altura em que a visibilidade das marcas é fundamental e em que, cada vez mais, se comunica associando-se a emoções, a participação neste desafio com a marca ou estabelecimento é uma oportunidade imperdível para o comércio local. Porque as emoções ficam e tornam duradoura a ligação cliente/vendedor.

A participação nos Crazy Games é gratuita, mas sujeita a inscrição. O jogo, inicialmente previsto para a Av. 25 de Abril, por razões logísticas e técnicas, será realizado na zona desportiva da Mealhada, junto às Piscinas Municipais da Mealhada.