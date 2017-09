Arrancou no início deste mês uma nova equipa de atletismo, em Oliveira do Bairro, que desenvolve a sua atividade no parque desportivo da cidade.

Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro (CAOB), assim se chama esta nova coletividade que vai desenvolver o atletismo, nas suas várias disciplinas, já no início desta nova época, em plena sede do concelho.

Um projeto direcionado para a formação, mas aberto a todas as idades, nos vários níveis de atletismo: escola de atletismo (atletas em iniciação), atletismo de rendimento (nível de competição) e corrida de lazer.

A constituição desta nova associação surge a partir de um grupo de treino que se desenvolveu em quantidade e qualidade, durante os últimos meses da temporada anterior. Maioritariamente constituído por novos atletas, residentes em Oliveira do Bairro e localidades vizinhas.

Desse mesmo grupo, destaca-se Carla Reis (ex-ADREP), atleta que em julho se sagrou Campeã Nacional Sub-23, e foi, entretanto, convocada para representar Portugal, em França, já no próximo mês de outubro. Bem como uma dezena de benjamins (dos 8 aos 11 anos), infantis (12 e 13 anos), iniciados (14 e 15 anos) e juvenis (16 e 17 anos), medalhados em campeonatos distritais, em 2017.

O coordenador geral dos setores de formação e competição é o técnico Renato Duarte, duas vezes distinguido como Treinador do Ano, ao longo da última década, pela Associação de Atletismo de Aveiro. A equipa técnica conta ainda com Carla Reis (meio-fundo e fundo), Tiago Ferreira e João Gonçalves (ambos na escola de atletismo e áreas técnicas).

O clube arranca com a integração de quase três dezenas de atletas, masculinos e femininos, nas suas fileiras. As inscrições para novos atletas estão abertas. Todas as informações podem ser obtidas por telemóvel (914410570) ou email (caob.atletismo@gmail.com).