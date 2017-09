No jogo cabeça de cartaz da primeira jornada do Campeonato Safina, o Beira-Mar, em casa, levou a melhor sobre o Pampilhosa, numa partida que acabou por ser decidida nos minutos finais, com os aveirenses a marcarem o golo da vitória já em período de descontos.

Má estreia teve também o Famalicão, que em casa perdeu com o Vista Alegre, com a equipa de Ílhavo a repetir (3-1) o mesmo resultado da última jornada do apuramento de campeão da 2.ª Divisão.

2-O Famalicão desloca-se a Alvarenga e é bem capaz de recuperar os pontos perdidos do último jogo.

Já o Pampilhosa defronta em casa o Bustelo e tem boas hipóteses de somar a primeira vitória.

I DIVISÃO

1-O Oliveira do Bairro entrou com o pé direito no campeonato ao vencer em casa o Macieirense, num jogo que justificou os três pontos.

A mesma sorte não teve o Oiã, que cedeu no seu terreno diante do ACRD Mosteirô.

Também em casa, o Mealhada, que esteve a perder frente ao Mourisquense, acabou por dar a volta ao resultado e a deixar boas indicações.

O Fermentelos perdeu na parte final na casa do Valecambrense, enquanto o Calvão esteve em grande ao aplicar uma mão cheia de golos na casa do Carqueijo.

Já a Juve Force perdeu no reduto do São Vicente Pereira.

2-O Oliveira do Bairro joga em Paços de Brandão, equipa que vendeu cara a derrota com a EF Rui Dolores. Para quem é candidato tem que aproveitar todas as migalhas, num jogo em que terá de ser igual a si próprio.

O Oiã atua no reduto do Macieirense e tem fortes possibilidades de trazer pontos, tal como o Mealhada no terreno do Mosteirô FC.

O Fermentelos recebia o Mansores, mas, a pedido do seu adversário, o jogo foi adiado para 24 de dezembro, às 15h.

Ambos em casa, Mourisquense e Calvão, frente a Valecambrense e Milheiroense, respetivamente, são favoritos.

Na receção ao Carqueijo, a Juve Force deverá ser bem-sucedida.

II DIVISÃO

SÉRIE B. 1-No arranque do campeonato, nesta série, só há duas equipas da região, Valonguense e Macinhatense. O primeiro defronta fora a Ovarense B e tem boas hipóteses de ganhar. O segundo joga em casa com o Requeixo e tudo fará para entrar da melhor maneira.

SÉRIE C. 1-Numa série praticamente com pronúncia da Bairrada, o Bustos recebe o Luso ciente de que só a vitória lhe interessa para começar a cimentar o objetivo da subida.

O Águas Boas, que jogava em casa com o CRAC, viu o encontro adiado para 22 de outubro, às 15h, a pedido da equipa de Parada de Cima.

O Ribeira/Azenha recebe o Mamarrosa, num jogo que se prevê equilibrado, tal como o Santo André – Sosense, por se tratar de um dérbi concelhio.

O Antes, um dos grandes candidatos à subida, joga em casa com a LAAC e, com mais ou menores dificuldades, deverá vencer.

O Aguinense terá de limpar a má imagem do jogo da taça na receção à Juve Force B, o que é possível.

No dérbi anadiense, o Paredes do Bairro tudo fará para derrotar o VN Monsarros. As duas equipas entraram em falso na taça e agora pretenderão redimir-se.

TAÇA DO DISTRITO

1-O Antes foi o grande protagonista da 1.ª eliminatória, ao golear no terreno do Aguinense por 14-0.

O Águas Boas, em dia de festa da requalificação do campo de Santa Margarida, foi eliminado em casa pelo Beira-Vouga, sucedendo o mesmo ao Paredes do Bairro, que não teve atributos para o Valonguense.

Um golo foi suficiente para o Bustos eliminar o Ribeira/Azenha, acontecendo o mesmo com o Luso, que venceu fora o CRAC. O Mamarrosa também segue em frente, ao derrotar o VN Monsarros.

A LAAC, em casa, não deu a mínima hipótese ao Sosense, tal como o Santo André no Requeixo. Ambos venceram por 4-0.