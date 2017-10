A presidente da Câmara Municipal de Anadia, Maria Teresa Cardoso, entregou, no passado dia 13 de outubro, ao final da tarde, as 21 peças em barro que 12 crianças e jovens criaram no ateliê artístico que integrou o programa do “Festival Anadia Jovem”, que se realizou na sede do concelho nos dias 15 e 16 de setembro último. A sessão de entrega decorreu na sala de reuniões dos Paços do Município, onde estiveram presentes alguns dos artistas, bem como o vereador com o pelouro da Juventude, Lino Pintado, e o coordenador do ateliê de artesanato, Albano Jorge.

As peças executadas em barro foram as mais variadas e reveladoras da criatividade dos jovens artistas. Depois de modeladas no recinto do festival, as peças ficaram ao cuidado do coordenador da ação, que providenciou a sua cozedura, vidragem e pintura.

No momento da entrega dos trabalhos finalizados aos respetivos autores, a presidente da Câmara Municipal agradeceu a participação destes no projeto, e realçou a importância deste tipo de iniciativas. Manifestou o desejo de que os jovens ganhem o gosto por este tipo de expressão artística e que voltem a participar em futuras ações deste tipo.

Albano Jorge, coordenador do ateliê, deixou também um agradecimento aos participantes pelo seu contributo e pelos seus trabalhos, convicto que, na próxima edição, haverá ainda mais crianças e jovens a moldar o barro, dando azo à sua imaginação.