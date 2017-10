Vindos de derrotas, Anadia e Águeda jogaram em casa e tiveram sortes diferentes. O Anadia, que já não ganhava para o campeonato há três jogos, regressou às vitórias diante do Mortágua, num triunfo que começou a ser desenhado cedo, o que deu alguma tranquilidade aos bairradinos. No início da segunda parte, os Trevos voltaram a marcar e terminaram com todas as veleidades do Mortágua alcançar um resultado positivo. Com esta vitória, o Anadia isolou-se no sétimo lugar.

O Águeda partiu para a jornada no segundo lugar, com os mesmos pontos do Sertanense, seu adversário, acabando por perder, acabando por descer ao 4.º lugar. Foi a primeira derrota sofrida em casa e a segunda consecutiva, depois de ter perdido em Leiria na jornada anterior.

2-O fim de semana desportivo está confinado à terceira eliminatória da Taça de Portugal. O Anadia, único sobrevivente da Bairrada, joga no reduto do Cova da Piedade, este sábado, às 16h, contra um adversário que ocupa o 9.º lugar da Segunda Liga.

Pela boa campanha que a equipa da margem sul do Tejo está a realizar, não se afigura um fácil para os bairradinos. O treinador Ricardo Sousa afirmou que a sua equipa vai jogar sem medo, que nada tem a perder e tudo a ganhar, a pressão não está do seu lado e, como as surpresas na Taça costumam abundar, tudo é possível.

Na Liga Feminina, o Ferreirense, depois de duas vitórias consecutivas em casa, perdeu na deslocação ao terreno do Estoril Praia por 3-0.Apesar da derrota, a equipa bairradina manteve o sexto lugar na classificação.

O campeonato volta a sofrer uma paragem. O Ferreirense volta a jogar dia 29, em casa, com o Futebol Benfica.