Na estreia no novo ano em casa, o Anadia deixou os seus adeptos na dúvida, depois dos dois excelentes resultados alcançados em Castelo Branco e na Marinha Grande.

Frente a um adversário mal classificado, os bairradinos cederam dois pontos, pois não tiveram capacidade para descodificar o sistema tático do Sourense, que se apresentou em campo na luta titânica pelos pontos, para fugir aos lugares de descida.

Com este empate, o Anadia, que manteve o sétimo lugar, deixou que a concorrência (os seis primeiros classificados) ganhasse maior margem pontual, tendo mais nove pontos da primeira equipa a descer, o Nogueirense.

Depois de um empate e duas derrotas, o Águeda, em casa, puxou dos galões e goleou o Marinhense por 4-0, aproximando-se de novo do segundo lugar, que dista de dois pontos para o Benfica e Castelo Branco, ocupando o terceiro lugar juntamente com o Sertanense.

2-O Anadia volta a jogar em casa e com um ilustre adversário, o União de Leiria, atual líder destacado da Série C. Se os Trevos apresentarem o mesmo fio de jogo com que empataram com o Sourense, então o caminho do sucesso ficará mais longe.

O União de Leiria está moralizado, vem de uma goleada, e pretenderá impor o seu jogo e somar mais três pontos na sua caminhada rumo à Segunda Liga. Compete ao Anadia travar essa performance, aliás como o fez contra outro candidato, o Benfica e Castelo Branco.

O Águeda joga no terreno do Sourense, adversário que, ao contrário do que fez em Anadia, terá de abrir-se mais para marcar golos. Os Galos têm outros argumentos e não devem deixar fugir a vitória.