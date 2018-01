Depois do excelente empate alcançado em Castelo Branco, o Anadia iniciou a segunda volta na Marinha Grande com o pé direito. Venceu o Marinhense por dois golos sem resposta e Nuno Pedro, que mudou o paradigma tático, continua sem perder e sem sofrer golos.

Com esta vitória, a quarta fora de casa, o Anadia subiu ao sétimo lugar, estando já com mais oito pontos da primeira equipa a descer. Com os reforços e mais solidificada com os processos do seu treinador, tem tudo para realizar uma excelente segunda metade do campeonato.

O Águeda somou o terceiro jogo sem ganhar. Depois da derrota na Madeira, voltou a perder fora, desta vez no terreno do Benfica e Castelo Branco, descendo para o quarto lugar com os mesmos pontos do Sertanense e a seis do líder União de Leiria.

2-O Anadia recebe o aflito Sourense. O bom momento dos Trevos confere-lhe praticamente todo o favoritismo, mas nunca fiando. A equipa de Soure não tem nada a perder, os bairradinos, ao contrário dos dois jogos fora e com Nuno Pedro, terão de abordar o jogo em termos atacantes de uma maneira diferente e a curiosidade passa por aí.

Também em casa, o Águeda tem todas as condições para regressar às vitórias diante do Marinhense.

Na Liga Feminina, o Ferreirense perdeu na visita ao Valadares Gaia, ficando as duas equipas (mais o Vilaverdense) no quinto lugar com os mesmos pontos.

O Cadima, na casa do Boavista, vendeu cara a derrota. Perdeu por 3-2.

Na próxima jornada há dérbi bairradino, com o Cadima a receber o Ferreirense, todavia o campeonato sofre uma longa paragem e só regressa a 4 de fevereiro.