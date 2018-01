Sortes diferentes para as equipas bairradinas na abertura do novo ano. No fecho da primeira volta do campeonato, o Anadia tinha tarefa complicada no terreno do Benfica e Castelo Branco. Os albicastrenses somavam por vitórias (7) os jogos em casa, eram líderes, mas do outro lado havia a estreia de um novo treinador que, com uma tática irrepreensível, conseguiu que os Trevos alcançassem um ponto, quebrando assim a série vitoriosa dos homens da Beira Baixa, e a perda da liderança para o União de Leiria.

Na Madeira, o Águeda não aproveitou e perdeu com o Marítimo B, relegando os Galos para o terceiro lugar. Uma má primeira parte dos aguedenses contribuiu para a derrota.

2-No pontapé de saída para a segunda volta, o Anadia joga no reduto do Marinhense. As duas equipas têm os mesmos pontos, adivinha-se um jogo equilibrado e decidido nos pormenores.

O Águeda viaja até Castelo Branco em mais um jogo complicado. As duas equipas estão na luta pelos primeiros lugares e os Galos não podem voltar a desperdiçar pontos.

Na Liga Feminina, o Ferreirense continua a não dar tréguas em casa. Goleada ao Boavista e subida ao quarto lugar com os mesmos pontos das boavisteiras.

Também em casa, o Cadima alcançou preciosa vitória diante do Quintajense e deixou os lugares de descida.

2-Este domingo, o Ferreirense joga em casa o Cucujães para a Taça de Aveiro. Face à diferença de valores e de campeonatos, é favorito a chegar às meias-finais. O Cadima, para o campeonato, joga na casa do Boavista e não terá tarefa fácil pela frente.