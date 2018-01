A entrada do novo ano em termos futebolísticos não correu de feição a muitas equipas. No Campeonato Safina, o Famalicão acabou por ser goleado (0-4) pelo União de Lamas e continua assim mergulhado na zona de descida.

Também em casa, o Pampilhosa, dois jogos depois, regressou às vitórias frente à Ovarense, com o único golo do jogo a ser apontado a três minutos do fim.

2-Pelo valor do adversário, o Famalicão não vai ter tarefa fácil no campo da Barrinha frente ao Esmoriz, adversário que luta pelos primeiros lugares.

O Pampilhosa volta a jogar em casa, agora com o Estarreja. As duas equipas, que desceram dos campeonatos nacionais na última época, têm sido uma desilusão. Quem errar menos poderá chamar a si a vitória.

I DIVISÃO

1-Num jogo recheado de golos (6), o Oliveira do Bairro viu interrompida a série de seis vitórias consecutivas em casa ao empatar com o Mansores. Mesmo assim, manteve os 7 pontos de avanço para o segundo classificado, a ACRD Mosteirô, que também empatou em casa, sem golos, frente ao Mealhada.

O Fermentelos, em casa, que até esteve a perder, deu a volta ao resultado e venceu o Calvão, mantendo, isolado, o quarto lugar.

Depois de uma má primeira parte (0-3), o Oiã não conseguiu recuperar, apesar dos dois golos apontados, perdeu em casa com o Valecambrense.

Surpresa foi também a derrota caseira do Mourisquense ante o Mosteirô FC, que atrasou os Pilatos aos primeiros lugares.

A Juve Force trouxe precioso ponto de Cucujães, e o Carqueijo mais uma derrota, desta vez de Paços de Brandão e é cada vez mais último.

2-O Oliveira do Bairro joga no reduto da EF Rui Dolores, adversário que vem de uma pesada derrota, num jogo em que os Falcões são favoritos.

Em Ponte de Vagos, o Fermentelos, frente à Juve Force, terá de ser igual a si próprio, num jogo em que apostamos no empate.

O Oiã, em Mansores, vai tentar contrariar o favoritismo dos locais, enquanto o Mealhada, em casa, tudo fará para levar de vencida o Macieirense para se aproximar dos lugares da frente.

O Mourisquense é bem capaz de trazer pontos de Calvão. Os dois últimos medem forças com o Carqueijo a receber o Cucujães disposto a encurtar distâncias.

II DIVISÃO

SÉRIE B. 1-Ao perder em casa, o Valonguense perdeu uma boa oportunidade para subir na classificação, sendo mesmo ultrapassado pelo Macinhatense, que venceu em Estarreja.

Em casa, o Macinhatense joga com o Rocas do Vouga e é favorito, enquanto o Valonguense vai ao reduto do Pessegueirense ciente de que não pode perder.

SÉRIE C. 1-Daniel Santos estreou-se da melhor maneira como treinador do Bustos, ao vencer no terreno do Sosense. O Antes também conseguiu vencer fora, o Santo André, e as duas equipas (repartem a liderança) ganharam vantagem de cinco pontos para o terceiro classificado, a LAAC, que venceu em casa o Aguinense, sendo que a surpresa veio de Águas Boas, onde o Ribeira/Azenha tirou dois pontos aos locais.

Em casa, o Mamarrosa venceu o Paredes do Bairro, que já não contou com Nuno Lourenço como treinador. O Luso derrotou em casa o CRAC, e a Juve Force B (primeira vitória) surpreendeu o VN Monsarros.

2-Por tratar-se de um dérbi, o Bustos – Mamarrosa domina as atenções. Jogo para tripla. Em casa, o Antes não deverá ter dificuldades frente ao Sosense, tal como o Águas Boas na receção à Juve Force B.

Em Paredes do Bairro, a LAAC vai tentar manter o terceiro lugar. Na sua peugada está o Luso, que tem francas hipóteses de vencer fora o Aguinense, que regista sete derrotas consecutivas.

No Ribeira/Azenha – Santo André, prevê-se um jogo equilibrado. Já o CRAC, na receção ao VN Monsarros, não deverá desperdiçar o fator casa.