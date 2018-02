Depois de ter perdido na primeira volta em casa por 2-1, o Anadia foi ao terreno do eterno rival Recreio de Águeda e conseguiu a desforra. Um golo em período de descontos acabou por fazer toda a diferença, numa partida que ficou longe de ser um grande espetáculo de futebol.

O Anadia, com Nuno Pedro, em dois jogos fora, já tinha dado boa conta do recado e, depois de dois jogos em casa, onde as coisas não correram bem, a equipa parece talhada para jogar fora, somando assim mais três pontos, tal como tinha acontecido no reduto do Marinhense.

Pela produção das duas equipas, o empate seria o resultado mais justo, mas como no futebol a lógica não impera, ganhou a equipa mais feliz.

Os Trevos estabilizaram no sétimo lugar. Já o Águeda, com esta derrota, não só ficou mais longe do segundo lugar (o Benfica e Castelo Branco tem mais cinco pontos), como desceu para a quinta posição.

2-Domingo ambas as equipas têm jogos complicados. O Anadia recebe o Sertanense, adversário que está a fazer um excelente campeonato. Tal como aconteceu depois dos bons resultados fora, os bairradinos em casa não conseguiram dar-lhe a devida sequência. Vamos ver se algo muda.

Também em casa, o Águeda defronta o líder União de Leiria, em mais um jogo complicado para os Galos, que não podem voltar a atrasar-se na classificação.

Na Liga Feminina, o Ferreirense mostrou que jogar fora é diferente de jogar em casa (ainda não perdeu) e saiu derrotado de Cadima.

O Ferreirense volta à sua fortaleza na receção ao Estoril Praia, atual terceiro classificado. Jogo complicado, mas não impossível de pontuar, tal como o Cadima em Valadares.