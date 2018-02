Depois de um empate e uma derrota, o Anadia venceu pela primeira vez em casa com Nuno Pedro a treinador. Foi contra o Sertanense, que já não perdia há sete jogos, equipa que está bem colocada na tabela classificativa. O jogo teve duas partes distintas. Na primeira, os visitantes foram melhores e, na segunda, os bairradinos transfiguraram-se, conseguiram o golo, e depois tiveram muita concentração para que a vitória não escapasse.

Também em casa, o Águeda, diante a União de Leiria, líder destacado da série, foi goleado e para isso muito contribuiu uma péssima primeira parte, onde já perdia por 4-0.

Com esta derrota, a segunda consecutiva em casa, os Galos desceram para o sexto lugar.

2-O Anadia visita Mortágua. Os locais lutam pela manutenção e nas últimas épocas têm sido um obstáculo duro de roer para os Trevos. O facto do Anadia estar bem nos jogos fora pode jogar a seu favor.

O Águeda joga no terreno do Sertanense e não se perspetiva um jogo fácil para os Galos. Apesar dos seus responsáveis dizerem o contrário, a equipa da Sertã luta pelo segundo lugar, tal como os aguedenses. Um deles poderá morrer na praia.

Na Liga Feminina, o Ferreirense perdeu pela primeira vez em casa. Foi contra o Estoril-Praia, atual terceiro classificado. A equipa continua segura na luta pela manutenção.

O Cadima também perdeu, mas no terreno do Valadares Gaia.

2-Domingo disputa-se a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. O Ferreirense joga fora contra o Boavista, onde perdeu para o campeonato. Prevê-se um jogo equilibrado. O Cadima recebe o Sp. Braga e não deverá ter o sucesso desejado.