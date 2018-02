O 67.º aniversário do Jornal da Bairrada foi, mais uma vez, assinalado com um almoço-convívio com aqueles que, de forma mais direta, contribuem para este projeto: colaboradores, correspondentes e cobradores. Estiveram também nesta festa os administradores Ângela Gil e Francisco Rebelo dos Santos, e Joana Abrantes, neta do grande amigo do JB, comendador Almeida Roque que, por motivos de saúde, não pôde estar presente.

Brindados com um dia de sol e tendo a felicidade de, este ano, o almoço convívio calhar precisamente no dia de aniversário – 17 de fevereiro -, reunimos cerca de 60 pessoas na Quinta do Moinho/Restaurante O Carlos, na Mamarrosa, concelho de Oliveira do Bairro.