O Cineteatro Anadia vai ser palco, de 10 de março a 5 de maio, para mais uma edição dos “Concertos de Primavera”, interpretados por grandes nomes da música portuguesa.

Cabe a Paulo Gonzo abrir o ciclo de concertos, com uma atuação agendada para 10 de março. Seguir-se-á, a 14 de abril, a Ala dos Namorados e, no encerramento, a 5 de maio, Raquel Tavares. Os concertos serão acústicos e terão um formato intimista, possibilitando a interação com o público, num ambiente descontraído. Os artistas têm, assim, a oportunidade de partilhar, com a audiência, histórias e curiosidades associadas à composição de um tema ou a algum episódio memorável, sendo esta a matriz comum aos três “Concertos de Primavera”. Os espetáculos, com início às 21h30, contam com a presença de músicos convidados, o que sublinhará o caráter intimista de cada concerto, contribuindo também para lhes conferir maior exclusividade.

Os bilhetes já se encontram à venda e podem ser adquiridos no Cineteatro Anadia às sextas-feiras e sábados, das 20h às 22h, e no dia do espetáculo, a partir das 14h00, com os seguintes preços: 1ª plateia – 14 euros, 2ª plateia e lugares para pessoas com mobilidade reduzida – 12 euros, e balcão – 10 euros. Está ainda previsto o “Passe Concertos de Primavera“, que dá acesso aos três espetáculos, na 1ª plateia, e que tem o custo de 35 euros. Os ingressos estão também disponíveis na bilheteira online – BOL (www.bol.pt), nos CTT, Fnac, Worten e noutros postos B