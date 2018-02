A atleta da ADREP Sandra Leitão (de vermelho na foto) conquistou no passado domingo, na Quarteira, a medalha de prata na prova de 5km para veteranas F40 dos Campeonatos Nacionais de Marcha Atlética em estrada, organizados pela Federação Portuguesa de Atletismo. A competição juntou os principais marchadores portugueses da atualidade, com a atleta da ADREP a concluir a prova em 28 minutos e 38 segundos, sendo apenas suplantada pela “crónica” campeã, Sandra Silva, atleta do CF de Oliveira do Douro.

Pódio em Pombal. Ainda a cumprir a 1.ª época de juvenil, Mariana Ferreira alcançou a 3.ª posição na prova de 800m do Meeting de Pombal, o principal meeting de pista coberta realizado em Portugal e que reuniu alguns dos melhores atletas portugueses da atualidade. A atleta da ADREP concluiu a prova com um registo de 2 minutos e 23 segundos, conquistando o bronze já em plena reta da meta, graças a uma forte ponta final. Registo ainda para a 5.ª posição de Cristiana Campos na prova de lançamento do peso, com a atleta a lançar o engenho de 4kg a 11,82 metros, a sua melhor marca da temporada por larga margem e mínimos de acesso aos campeonatos de Portugal em pista coberta. Na prova de 60m, a melhor atleta da ADREP foi Diana Oliveira, que terminou na 5.ª posição a sua eliminatória (13.º posto na geral) com 8,20 segundos, aproximando-a da sua melhor marca de sempre. Inês Arada também se aproximou do seu recorde pessoal, percorrendo os 60m em 8,29 segundos, a mesma marca de Cátia Rodrigues, registo que valeu às atletas da ADREP 3.ª e 4.ª posições na segunda eliminatória.

Corta-mato curto. No passado fim de semana, a ADREP marcou ainda presença nos campeonatos distritais de corta-mato curto, disputados em Castelo de Paiva, competição que recebeu ainda o Campeonato Distrital de corta-mato dos escalões de benjamins, infantis e iniciados. A ADREP subiu ao pódio por duas ocasiões, ambas na posição bronze e em classificações coletivas.

A primeira prova da competição permitiu a primeira subida ao pódio, com a equipa de infantis femininos a terminar na 3.ª posição graças aos contributos da estreante Ana Oliveira (16.ª), Mariana Maia (17.ª) e Adriana Martins (18.ª). No setor masculino, Leonardo Pereira foi forçado a abandonar por problemas físicos. Em iniciados femininos, a equipa da Palhaça repetiu o terceiro posto coletivo, com Vânia Pinhal a terminar na 4.ª posição (perdendo um lugar no pódio já com a linha de meta a escassos metros), Marisol Augusto a surpreender positivamente na 8.ª posição e Catarina Agostinho, a dar os primeiros passos na modalidade, a terminar na 22.ª posição. Em iniciados masculinos, Max Taranov, ainda a recuperar de forte gripe, terminou no 7.º posto. Nas provas de benjamins, Diogo Pereira foi 12.º em benjamins A, enquanto que Ruben Ribeiro e Rafael Silva terminaram a prova de benjamins B na 11.ª e 14.ª posições, respetivamente.

Na prova principal, de seniores femininos, Débora Santos demonstrou estar em subida de forma, terminando na 9.ª posição, com Edna Neves a ser 12.ª classificada. Em veteranos masculinos, Hélder Rodrigues foi 3.º classificado entre atletas com mais de 60 anos (107.º na geral), enquanto que na prova aberta para juvenis (não contava para o Campeonato Distrital), Adriana Caldeira foi 5.ª classificada, seguida de Filipa Soares no 8.º posto.