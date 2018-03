O Anadia, depois da derrota no terreno do Lusitano de Vildemoinhos, voltou a somar pontos fora. Aconteceu no reduto do Nogueirense, empate a um golo, num jogo em que a divisão de pontos se aceita.

Com este ponto conquistado, os Trevos desceram para a sétima posição e estão a dois pontos do quarto lugar.

O Águeda voltou a vencer fora, desta vez no terreno do Águias do Moradal e apanhou na quarta posição o Sertanense.

2-O Anadia recebe o Ferreira de Aves, praticamente com a descida consumada e, em caso de derrota, regressa de novo aos distritais.

Pelas lacunas do adversário, os bairradinos têm tudo a seu favor para conquistar mais três pontos.

O Águeda também joga em casa com o Nogueirense. No seu terreno, os Galos não têm sido felizes nos últimos jogos, onde perderam as últimas quatro partidas. A formação de Nogueira do Cravo luta pela manutenção, tem bons valores e condições para discutir até ao último segundo os pontos em disputa. Têm a palavra os Galos para inverter os maus resultados em casa e regressar às vitórias.

Na Liga Feminina, a jornada não correu de feição para as duas equipas bairradinas em prova.

Num jogo onde podia arrumar praticamente com as contas da manutenção, o Ferreirense perdeu no reduto do A-dos-Francos por 3-2 e viu o seu adversário encurtar distâncias, agora para cinco pontos e sete para o Cadima, a primeira equipa a descer.

A formação de Cantanhede, tal como se previa, saiu goleada do terreno do Sporting por 8-1.

O campeonato volta a sofrer uma paragem, regressando apenas no dia 22 de abril. É muito tempo!