Numa partida com 7 golos, o Anadia, em casa, levou a melhor sobre o aflito Águias do Moradal, resultado que lhe permitiu ascender ao sexto lugar, a dois pontos do quarto classificado. E o regresso às vitórias em casa não foi nada fácil para os Trevos. O adversário, que cometeu alguns erros, teve mérito, mas o Anadia também errou e acabou por ser mais feliz na parte final do jogo.

Também em casa, o Águeda voltou a perder, desta vez frente ao Lusitano de Vildemoinhos, num jogo em que os Galos mereciam melhor sorte.

2-O Anadia joga no terreno do Nogueirense. O seu adversário tem travado grande luta para garantir a manutenção, está acima da linha de água e, em casa, num relvado sintético, costuma complicar a vida a quem o visita. Não se esperam facilidades para os bairradinos.

Porventura mais fácil será a tarefa do Águeda na casa do Águias do Moradal. Os beirões há muito que estão com a corda na garganta, dificilmente irão conseguir a manutenção, mas quando há vida há esperança, e a equipa vai agarrar-se a isso. Os Galos podem jogar com a pressão do seu opositor em ter de pontuar para chamarem a si a vitória.

Na Liga Feminina, apesar da derrota, o Ferreirense deixou boa imagem diante do líder Sporting.

O Cadima também perdeu em casa com o Futebol Benfica e viu o A-dos-Francos aproximar-se na luta pela manutenção.

O Ferreirense defronta fora precisamente o A-dos-Francos, que está abaixo da linha de água. Uma vitória das bairradinas deixa-as praticamente com a manutenção garantida.

O Cadima joga na casa do Sporting e, face ao poderio das leoninas, pontuar parece uma miragem.