A terceira e última prova da Taça de Portugal de Pista, disputou-se neste sábado, no Velódromo Nacional, em Sangalhos.

Destaca-se a deslumbrante prestação do Clube de Ciclismo da Bairrada no setor feminino, onde na categoria de cadetes, na prova de Omnium, Beatriz Pereira venceu e Marisa Ferreira foi 3.ª classificada. Já na categoria de juniores, Joana Vinagre foi 3.ª classificada e Sara Neves foi 4.ª, também na prova de Omnium.

Relativamente ao setor masculino, em juniores na prova Omnium, Rodrigo Caixas ficou no 3.º lugar, Vinício Rodrigues foi 4.º e Rodrigo Silva ficou em 6.º lugar.

Henrique Queiroz, treinador da equipa do Clube de Ciclismo da Bairrada fez um balanço da prestação dos seus corredores, mencionando que “ainda estamos no início da época e o nosso trabalho já começa a dar frutos. Os objetivos que tínhamos para as provas de pista foram cumpridos, os rapazes apresentaram-se sempre em bom nível, só foram batidos pelo luso francês Guillaume Couto, que foi um justo vencedor. Nas meninas, a Beatriz Pereira ganhou a Taça de Portugal de cadetes com grande nível, tem uma raça enorme esta atleta.”

Sobre a classificação final dos atletas do Cube de Ciclismo da Bairrada, no final das 3 provas da Taça de Portugal de Pista é o seguinte: em cadetes, Beatriz Pereira foi a vencedora e Marisa Ferreira terminou em 7.º lugar. Já em juniores, Sara Neves terminou em 3.º lugar e Joana Vinagre em 4.º lugar.

Em masculinos, Rodrigo Caixas foi premiado com a medalha de prata, Vinício Rodrigues fechou o pódio com a medalha de bronze, Rodrigo Silva terminou em 9.º lugar e Miguel Sousa em 22.º lugar apenas participou numa prova).

Destaque também para bairradina, natural de Escapães- Cantanhede, Soraia Silva (Sopela Team- equipa do World Tour Feminino), que esteve ausente desta última prova da Taça de Portugal de Pista, por se encontrar a representar a sua equipa na II Setmana Ciclista Valenciana, esta que foi a sua primeira prova de estrada com as novas corres. Soraia Silva referiu que “foi uma experiencia única, tive a oportunidade de correr ao lado de algumas das melhores do mundo. Disfrutei ao máximo da oportunidade e agora é só continuar o trabalho duro para evoluir ainda mais”.