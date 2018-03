A equipa de benjamins do Centro Cultural de Barrô conquistou o título distrital da categoria ao vencer o PARC (8-2), fechando assim com chave de ouro a campanha na fase de apuramento de campeão, na qual venceu os seis jogos que disputou.

No jogo decisivo, o Barrô, a quem um empate bastava para segurar o primeiro lugar, derrotou o PARC, que terminou a prova no segundo posto, por 8-2. Os golos do triunfo foram apontados por Tomás, que festejou por quatro vezes, Isaac, que completou um hat-trick, e Afonso.

No final, os jovens festejaram com os adeptos o título conquistado, num ano em que o Barrô dominou por completo o escalão. A equipa B venceu a zona norte, e a formação A conquistou a zona sul, tendo esta última somado por vitórias todos os jogos que disputou. Na fase de apuramento de campeão, seis vitórias, melhor ataque e defesa da prova, dados que comprovam o ascendente da equipa. PARC, Ossela e Atlético do Luso fecham a classificação.