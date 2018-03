Carla Reis sagrou-se campeã nacional de esperanças (sub-23), nos 3000 metros. A atleta do grupo de treino do Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro conquistou a medalha de “ouro” no campeonato que reuniu, no fim de semana, em Pombal, os melhores atletas portugueses com menos de 23 anos. Já na véspera conseguira o “bronze”, nos 1500 metros.

No sábado, nos 1500m, Carla Reis garantiu a medalha de bronze num final apertado, de uma prova que teve as três primeiras classificadas com o mesmo tempo: 4m32s.

A desforra deu-se no dia seguinte, nos 3000m, com Carla Reis a impor-se ao sprint, num final de prova que voltou a ser discutido a três. Helena Alves (Várzea-Felgueiras), que na véspera ganhou os 1500m, foi desta feita segunda. Lília Martins (Sporting) fechou o pódio.

Progressos confirmados desta atleta bairradina, ainda a cumprir o segundo ano como sub-23, medalhada nos principais campeonatos nacionais (esperanças e seniores) em todas as distâncias do meio fundo: 800, 1500 e 3000m. Ela que representa o Juventude Vidigalense, de Leiria, e treina integrada no CAOB – Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro.