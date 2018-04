O sábado de Páscoa foi nefasto para Anadia e Águeda. As duas equipas bairradinas defrontaram adversários que lutam pela manutenção e acabaram derrotados. Ambos os jogos foram fora de casa.

O Anadia saiu de Oleiros com três golos na bagagem, naquela que foi a pior exibição desde que Nuno Pedro assumiu o comando técnico da equipa. A equipa cometeu muitos erros e raramente encontrou soluções para contrariar a solidez de um adversário que mostrou condições para se manter no Campeonato de Portugal.

O Águeda jogou em Ferreira de Aves, adversário, que mesmo com a vitória alcançada, confirmou a descida de novo aos distritais da AF Viseu, juntando-se ao Águias do Moradal, Sourense e Fornos de Algodres, com a particularidade de todos terem subido dos distritais aos campeonatos nacionais. A eficácia dos beirões acabou por ser determinante.

2-Quando faltam três jornadas para o fecho do campeonato, o Anadia, em casa, frente ao despromovido Fornos de Algodres, está obrigado a ganhar para garantir de vez a manutenção.

Face ao frágil comportamento dos serranos (apenas 4 pontos conquistados), mesmo com os Trevos num mau momento, a vitória não lhes deve escapar. Também em casa, o Águeda joga com o Oleiros. Os visitantes têm mais uma final pela frente e podem aproveitar a fase menos boa dos Galos em casa nesta segunda volta.