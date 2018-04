Várias entidades do concelho de Anadia foram contempladas com apoios financeiros, na sequência das deliberações tomadas pela Câmara Municipal de Anadia na reunião realizada no passado dia 21 de março.

Para apoiar a realização da “1.ª XCR – Resistência BTT – Anadia Capital do Espumante”, que vai ter lugar a 8 de abril, a Associação Recreativa de Grada (ARG) irá receber, no âmbito do Subprograma Dois do Programa de Apoio Municipal ao Desenvolvimento Desportivo, um subsídio de 1750 euros. Trata-se de uma prova de BTT, em circuito fechado misto (urbano/rural), de aproximadamente 5 km, que se desenrola durante cerca de três horas, sendo que o início e chegada da prova irão acontecer junto ao Pavilhão Municipal de Anadia. A organização espera a participação de cerca de 150 pessoas nesta prova destinada a promover a modalidade, o território e os produtos locais.

