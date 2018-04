O Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel João de Freitas, vai assinalar o início da primeira ação de reflorestação a realizar na freguesia da Tocha. A iniciativa está agendada para o próximo dia 14 de abril, a partir das 10h30, em 12 hectares de terreno devastado no incêndio de 15 de outubro do ano passado, na envolvente à Zona Industrial da Tocha.

Trata-se de uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Cantanhede e da Junta de Freguesia da Tocha, em parceria com a Inova – Empresa Municipal, a Comissão de Compartes dos Baldios da Tocha, ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, a OFA – Associação Florestal Atlantis, Lions Clube de Cantanhede e as associações locais, estando garantida uma forte mobilização de toda a população para as operações a realizar.

A Freguesia da Tocha, recorde-se, foi um dos territórios mais afetados pelo incêndio de 15 de outubro de 2017, o que aliás motivou a visita do Senhor Presidente da República alguns dias depois, em 6 de novembro. Do balanço dos prejuízos ficou o registo de seis mil hectares de floresta queimada, algumas empresas destruídas e casas ardidas, além de habitações, anexos e várias construções de apoio, bem como habitações bastante danificadas.

Com a reflorestação do próximo dia 14 de abril pretende-se, para além da reposição da estrutura florestal, sensibilizar a população para esse processo e para todas as questões relacionadas com a salvaguarda e preservação da floresta.