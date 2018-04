Vasco Micaelo (na foto ao centro) e Victor Campos, do DAR-Recardães, sagraram-se campeões nacionais de duatlo, ao vencerem nos respetivos escalões o Campeonato Nacional que realizou no passado sábado em Braga, numa realização conjunta da Câmara Municipal de Braga-Cidade Europeia do Desporto e do Clube Tribraga, com a supervisão técnica da Federação Nacional de Triatlo. O primeiro venceu o escalão 70/74 anos, com o tempo de 2:42:32. O segundo ganhou no escalão 65/69, com o tempo 2:45:13.

As provas na distância de 10kms de atletismo, mais 40kms de ciclismo mais 5kms de atletismo, disputaram-se dentro da cidade de Braga, com o circuito de atletismo feito em seis voltas num piso pouco adequado à modalidade, que exigiu um esforço extra aos mais de 250 atletas em competição., que teve em João Ferreira, do Estoril Praia Triatlo, o justo vencedor absoluto com a excelente marca de 1:55:09.

O DAR- Recardães esteve presente com apenas quatro atletas, pois alguns dos seus duatletas ainda estavam em recuperação do esforço do triatlo longo de Setúbal, disputado na semana anterior, não deixando, por isso, de fazer uma excelente prestação.

No escalão 20/24, Cristiano Oliveira foi 10.º, com o tempo de 2:16:19, e Pedro Mota, no escalão 30/34, foi 7.º, com o tempo de 2:06:01.