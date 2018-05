O palco do Cineteatro Anadia recebe, no dia 25 de maio, pelas 21h30, a Gala Lírica, um espetáculo de ópera que acontece no âmbito da Programação Cultural em Rede da CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, em colaboração com a Câmara Municipal de Anadia.

Neste concerto especial, Hélia Castro (soprano), Margarida Reis (mezzo-soprano) e Carlos Guilherme (tenor), acompanhados pela Orquestra Filarmonia das Beiras, vão interpretar peças famosas que transportam o público para um universo de emoções. De referir que Hélia Castro é uma bairradina natural de Sangalhos, cujo talento para o canto lírico ficou bem evidente ao longo da sua participação no programa televisivo “Ídolos”, onde surpreendeu o júri e o público, e se tornou conhecida como “a médica que canta ópera”.

Os bilhetes para este espetáculo podem ser adquiridos no Cineteatro Anadia às sextas-feiras e sábados, das 20h às 22h, e no dia do espetáculo, a partir das 14h. Estão ainda disponíveis na bilheteira online – BOL (www.bol.pt), nos CTT, Fnac, Worten e noutros postos BOL. O bilhete tem o custo de 7,50 euros, estando reservado um desconto de 50% aos portadores dos cartões Anadia Jovem e Anadia Sénior.