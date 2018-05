A duas jornadas para o final da Liga de Futebol Feminino Allianz, a União Recreativa Ferreirense conseguiu alcançar a tão desejada manutenção, um feito digno de registo, o que acontece pelo segundo ano consecutivo. As moças de Ferreiros tinham pela frente um obstáculo complicado, a visita ao terreno do Vilaverdense, quarto classificado, mas regressaram à Bairrada com os três pontos no bornal, após a vitória por 3-1.

O Ferreirense subiu ao oitavo lugar e tem mais sete pontos da linha de água, que é ocupada por A-dos-Francos e Cadima, sendo que o Quintajense há muito que já desceu.

Quem está nessa luta é o Cadima que perdeu no terreno do Clube Albergaria por 2-1.

2-O Ferreirense despede-se dos seus adeptos domingo com o Sp. de Braga, adversário que continua na luta pelo título com o Sporting. O jogo será de festa para as bairradinas, pois já cumpriram o seu dever, mas não irão entregar, longe disso, os pontos.

O Cadima tem mais uma final pela frente, em casa, com o Vilaverdense, e está obrigado a ganhar.