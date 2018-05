Realiza-se no próximo sábado, dia 19, a partir das 10h, a fase final da 5.ª edição do Concurso Intermunicipal de Leitura (CIL), no Centro de Artes de Águeda.

Este concurso, promovido pela Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), e que engloba o 1.º, 2.º e 3.º ciclos e o ensino secundário, pretende fomentar o prazer de ler e o desenvolvimento de competências dos alunos das escolas das redes pública e privada dos onze Municípios da região.

Nesta prova, participarão os vencedores de cada um dos ciclos de ensino apurados nas finais concelhias, de cada um dos onze municípios que integram a CIRA.

O Júri da Final do Concurso será constituído pelos seguintes elementos: Ricardo Correia (Diretor Artístico da Casa da Esquina, estrutura cultural de Coimbra), Carla Tavares (advogada aguedense e deputada à Assembleia da República) e Fernando Pinto do Amaral (poeta, crítico literário e professor na Faculdade de Letras de Lisboa).