O Sangalhos deslocou-se a Coimbra para defrontar a equipa do Olivais, no sábado passado. Os conimbricenses, normalmente no seu reduto, são uma equipa muito aguerrida, tendo ao longo do campeonato equilibrado e até vencido alguns adversários que se posicionavam em lugares acima da tabela classificativa.

O jogo iniciou-se com ascendente da equipa visitada, tendo a mesma terminado o primeiro período a vencer por 14-11. Os bairradinos denotaram alguma dificuldade em controlar e contestar o jogo frenético do seu adversário. Agressividade defensiva e rápidas saídas para o contra-ataque era a arma utilizada pelo adversário do Sangalhos. O Sangalhos aproveitou a paragem entre o primeiro e segundo período para retificar os erros cometidos e realizou um segundo período em que demonstrou a sua qualidade através do seu coletivo, melhorando as suas percentagens de lançamento e prestação defensiva. As equipas foram para o intervalo com o resultado de 26-30 favorável aos bairradinos.

As equipas regressaram dos balneários e foi o Sangalhos que procurou resolver o jogo a seu favor, aumentando a diferença no marcador, terminando o terceiro período a vencer por 53-39, resultado algo confortável para o último e derradeiro período. O Olivais tentou uma defesa pressionante nos minutos finais do jogo na tentativa de tentar recuperar a diferença pontual, o que acabou por ser fatal, pois os bairradinos com paciência e discernimento, capitalizaram os seus ataques com finalizações fáceis próximas do cesto.

O resultado final (61-81) acabou por sorrir ao Sangalhos por expressivos 20 pontos em mais uma vitória sem contestação para a equipa comandada por Emanuel Seco.

Este domingo, dia 20, o Sangalhos despede-se esta época dos seus adeptos defrontando o Maia, pelas 17h30, no Complexo Desportivo de Sangalhos.