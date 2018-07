A Associação de Atletismo de Aveiro organizou, em simultâneo, os Campeonatos Distritais de Benjamins, A e B, e ainda o de Iniciados, na Pista de Atletismo do Estádio Municipal de Vagos. A ADREP foi um dos clubes em evidência, conquistando um total de 11 subidas ao pódio, 10 individuais e 1 coletiva, com a equipa de iniciados masculinos, composta por apenas 3 elementos (!!!) a conseguir a medalha de bronze.

A nível individual, destaque para Tiago Nunes, com 3 vitórias em 3 provas disputadas, que lhe valeram ainda 2 recordes pessoais. O jovem lançador de Malhapão abriu a jornada de sábado com a vitória no lançamento do martelo, com um novo recorde pessoal de 27,39 metros, feito que repetiu minutos depois na prova de lançamento do disco, triunfando com uma nova melhor marca pessoal de 39,46 metros. Na jornada de domingo, Tiago Nunes voltou a não dar qualquer hipótese à concorrência, triunfando na prova de lançamento do peso com 13,45 metros. Ainda no escalão de iniciados masculinos, realce para as duas medalhas de Rodrigo Mota, graças a 2 novos recordes pessoais. Iniciado de 1.º ano e apenas com breves meses de treino, Rodrigo Mota terminou a prova de 1500m na 3.ª posição com 4,36 minutos, alcançando a posição prata, na prova de 800m 2,13 minutos, seguido por Max Taranov, 6.º com 2,24 minutos.

No setor feminino, e para além da vitória da estafeta feminina de 4x80m (realizada previamente no Campeonato Distrital de Estafetas), nota para os excelentes resultados de Carolina Nolasco, também ela a dar os primeiros passos na modalidade. A jovem lançadora ganhou ambas as provas de lançamentos em que participou, registando também 2 novos recordes pessoais: 9,77 metros no lançamento do peso e 21,18 m no lançamento do disco. Carolina Nolasco alinhou ainda nos 60m, terminando a sua série na 3.ª posição com 11,98 segundos, não conseguindo, contudo, o apuramento para a final, à semelhança de Bruna Silva e Benedita Silva. Nas provas de meio-fundo, registo para Vânia Pinhal, que apesar de ainda se encontrar a recuperar a forma física depois de lesão prolongada, alcançou a medalha de prata nos 1500m obstáculos com 5,39 minutos, lutando até aos últimos metros pela vitória na prova. Realce ainda para a estreia de Carolina Ribeiro, 5.ª classificada nos 800m com 2,37 minutos

Martim Alentado foi o atleta da ADREP em maior evidência nos Campeonatos Distritais de Benjamins, com o jovem benjamim A a estrear-se com 2 subidas ao pódio, depois de escassos treinos. Na jornada de sábado, Martim Alentado terminou a prova de 500m na posição bronze, com 1,51 minutos para, na jornada de domingo, alcançar a 2.ª posição nos 120m com 20,47 segundos. Martim Alentado foi ainda 5.º classificado na prova de salto em comprimento, com 2,76m, com Rúben Ribeiro (3,47 metros) e Filipe Fonte (2,76 metros) a terminarem na 7.ª e 10.ª posições, respetivamente, mas no escalão de Benjamins B. Rúben Ribeiro foi ainda 7.º nos 60m com 10,48 segundos e 11.º nos 150m com 26,67 segundos.