O Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro (CAOB) conquistou 15 medalhas nos campeonatos distritais de benjamins e iniciados, durante o passado fim de semana, em Vagos. Por equipas, foi ao pódio em duas categorias.

Em iniciados, a figura foi Hanifa El Khatib, campeã distrital nos 800m e vice-campeã nos 250m, ela que cumpre apenas o seu primeiro ano nesta categoria e a sua primeira época na modalidade.

Nos lançamentos, Luciana Santos foi vice-campeã na prova de dardo. O mesmo título conquistado por Hugo Almeida, no martelo.

Com direito a medalhas de bronze, nesta categoria, estiveram ainda Tomás Bartolomeu (800m), Hugo Almeida (lançamento do peso) e o ainda infantil de 1.º ano, Fanilson Costa (lançamento do dardo).

No campeonato distrital de benjamins, Duarte Vilas Boas e Maria Monteiro sagraram-se campeões aveirenses nas provas de 600m e triplo salto, respetivamente. Houve ainda mais duas vice-campeãs: Margarida Santos (50m) e Maria Monteiro (salto em altura).

As medalhas de bronze para o CAOB foram quatro, por Margarida Santos (120 e 500m), Maria Monteiro e Pedro Bastos, ambos nos 60m.

Por equipas, a formação de Oliveira do Bairro sagrou-se vice-campeã distrital em iniciados masculinos, tendo ainda alcançado o lugar de bronze no pódio de benjamins B femininos. De resto, o CAOB pontuou coletivamente em todas as categorias, sempre nos primeiros lugares: iniciados femininos (4.ª entre 19 equipas), benjamins B masculinos (4.ª entre 14), benjamins A femininos (5.ª entre 11) e benjamins A masculinos (6.ª entre 10).

O CAOB esteve em ação em mais três frentes durante o fim de semana. Na Maia, no Campeonato do Norte, o juvenil Omar Elkhatib bateu o seu recorde nos 400m, com 50.22 segundos. Fez ainda a sua segunda melhor marca de sempre, nos 100m, com 11.16 (vento contra). Já no domingo, foi o melhor entre todas as seis eliminatórias dos 200m, com 22.71 (novamente com vento contra).

No meio-fundo, Carla Reis, atleta do grupo de treino do CAOB, venceu no sábado os 1500m, com 4m38s. Já no domingo, voltou à pista para ser 2.ª nos 800m, com 2m15s, num fim de semana em que aproveitou para apurar a forma para os campeonatos nacionais que se avizinham.

No Torneio Internacional de Lançamentos, em Leiria, Marcelo Reis alcançou o 3.º lugar na prova de peso, com 14,25m. Um novo recorde pessoal para este juvenil de 1.º ano, num torneio que reuniu os melhores lançadores portugueses, bem como outros de diversos países.

Por fim, na 5.ª Corrida Popular da Costa Nova, Nuno Silva foi 134.º entre mais de 1500 participantes, tendo percorrido os 10km em 40m36s. Um novo recorde pessoal. Em veteranos M35, o atleta do CAOB classificou-se no 36.º posto.