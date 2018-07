Emília Pisoeiro sagrou-se campeã de Portugal de 3.000m obstáculos em Leiria, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa.

A atleta do Recreio de Águeda/Ferrão & Guerra estabeleceu um novo recorde pessoal, tendo cortado a meta com a marca de 10min09,87seg, superando a ex-campeã Joana Soares (Ass. Jardins da Serra), que foi a 2.ª, e Daniela Sousa (Grupo Desportivo do Estreito), 3ª.

Com este resultado, Emília Pisoeiro encerra um ciclo de excelentes resultados ao longo da época de 2017/2018, destacando-se, para além deste título, os de vice-campeã de Portugal de corta-mato curto e de 3.000m em pista coberta.

Em Vagos decorreram os campeonatos distritais de Veteranos e provas extra, em duas jornadas, de sábado à tarde e domingo de manhã. O Recreio de Águeda conquistou 5 medalhas individuais e a vitória coletiva na estafeta de 4X400m.

Luís Martins foi o 3.º classificado do escalão M40 nos 1.500m (4min38,14seg) e 2.º nos 800m (2min16,21seg).

Hugo Ramalho foi o campeão de M35 nos 3.000m (9min28,50seg) e Gil Ferreira também venceu em M45 (9min19,74seg).

Nos 800m, Celso Moreira foi o campeão M35 (2min21,07seg) e vice-campeão de 400m (59,84seg). Josias Meira também correu os 400m, tendo sido o 4.º M35 (1min03,86seg).

No final dos campeonatos, foi alcançada a vitória na estafeta de 4X400m (4min06,80seg), com uma equipa constituída por Celso Moreira, Hugo Ramalho, Josias Meira e Luís Martins.

Nas provas extra, Ricardo Martins venceu os 80m para iniciados (9,79seg), Miguel Machado foi o 3.º classificado nos 1.000m para infantis (3min22,64seg). Fábio Simões, atleta juvenil, foi o vencedor absoluto dos 3.000m (9min00,08seg), Sofia Almeida também foi a vencedora absoluta dos 200m (27,61seg) e dos 400m (1min00,75seg). Carlos Claro foi o 2.º classificado absoluto também dos 400m, com o novo recorde pessoal de 51,21seg. Carla Martinho participou na “1.ª Corrida de Monte Real”, prova na qual foi mais uma vez vencedora. A corrida de 10km, teve aferição da distância pela Federação Portuguesa de Atletismo, com a partida e chegada na vila de Monte Real e passagem obrigatória pela Base Aérea n.º 5.

Carla Martinho cortou a meta com o registo de 35min40seg, cerca de 3 minutos mais rápida que a segunda classificada que foi Miriam Martins (GRECAS), com 38min32seg. No 3.º lugar classificou-se Verónica Scutaru (Individual), 39min24seg.