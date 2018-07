OBSC

O Oliveira do Bairro voltou a “pescar” no Campeonato Safina. Depois de Mané e Pedro Almeida, ambos ex-Beira-Mar, o clube bairradino contratou Nuno Cruz, ex-Vista Alegre. O experiente (32 anos) defesa central já representou, entre outros clubes, o Pampilhosa, Anadia e Águeda, sempre nos campeonatos nacionais. Hugo Paulo renovou por mais um ano. Futre, em princípio, também deverá continuar.

A direção (e o treinador Amorim Nunes) continua empenhada em arranjar jogadores para a frente de ataque, depois das saídas de Carnoto, Futre, Luís Barreto e Ronan.

AD OIÃ

Diogo Neves, guarda-redes, ex-Famalicão, irá fazer parte do plantel comandado por Carlos Maio.

BUSTOS

A Comissão Administrativa da União Desportiva de Bustos prepara a próxima época com todo o cuidado, tendo renovado com os seguintes jogadores: João Pedro, André Almeida, Jesualdo, Sarabando, Roger, Alexandre Miguéis, Bruno Vieira, Tiago Dinis, Márcio, Marco, Lola, Pee Wee e Tiago Reis. Gapo está de regresso ao clube.

MAMARROSA

Rui Silva, que já representou o Águas Boas e o Águeda, é reforço para Luís Pinho, tal como Benny, que já defendeu as cores do Oliveira do Bairro e do Vista Alegre. Pedro Resina, Fábio Silva, Ruben Pato e Diego renovaram por mais uma época. O clube regressa ao trabalho dia 16 de agosto e já tem quatro jogos de preparação agendados. Dia 28/8/: Sepins – Mamarrosa (18h). Dia 30/8/: Oiã – Mamarrosa (19h45). Dia 5/9/: Mamarrosa – Alba B (20h). Dia 8/9/: Vista Alegre – Mamarrosa (16h).

ÁGUAS BOAS

Apostado em lutar pelos primeiros lugares e contando de novo com Nuno Ferreira como treinador, o Grupo Desportivo de Águas Boas, apesar de algumas saídas importantes, renovou com 11 jogadores: Mika, Cláudio, Rói, Di Maria, Bimbarra, Dias, João Domingues, Rochinha, Xico, Mário e Roberto.

No que diz respeito a reforços, o clube canarinho contratou, até ao momento, os seguintes jogadores: André Dias (ex-Moçarriense – Rio Maior), Zezão (ex-Fermentelos), Mauro (ex-Valonguense), Diogo Marques (ex-OBSC – juniores) e André Santos (regresso).

PAREDES DO BAIRRO

A tempo e horas, como já aconteceu na temporada passada, o Paredes do Bairro vai definindo o plantel que vai atacar a época 2018/2019. Da última época renovaram os seguintes jogadores: Daniel Roque, Marco Ferreira, João Figueiredo, Daniel Costa, Tiago Moreira, Rui Domingues, Rafael Pereira, Vítor Hugo, Hugo Coelho, Diogo Coelho e Tiago Melo.

No que diz respeito a reforços, são, para já, oito as caras novas: Marcelo Mendes, David Portovedo e Renato Silva (todos ex-Famalicão), Ricardo Oliveira (ex-Couvelha), Alexandre Santos e Serginho (ambos ex-Ribeira/Azenha), José Luís (ex-Aguinense) e Marcos (ex-VN Monsarros).

Lampadinha continua como treinador, tendo como adjunto Bruno Leal.

MOURISQUENSE

Com o intuito de realizar um campeonato tranquilo no seu regresso ao principal escalão do futebol distrital aveirense, o Mourisquense assegurou o concurso de André Neto (ex-Famalicão), Katchana e Fábio Duarte (ambos ex-Pampilhosa).

PAMPILHOSA

O clube ferroviário assegurou a continuidade por mais uma época de Carela, Cancela, João Dias e Lima. Marmelo, ex-Bustelo e Allan (ex-Vista Alegre) são reforços.

LAAC

De novo com o objetivo de subir de divisão, o clube de Aguada de Cima manteve a equipa técnica liderada por Mico, que foi reforçada por Vítor Soares. Luís Barreto, que fez praticamente a sua carreira no Oliveira do Bairro e quem se dizia que iria, aos 35 anos, deixar de jogar futebol, é reforço de peso para os aguadenses lutarem pela subida.

Duarte (ex-Mourisquense), está de regresso ao clube, e Samer, ex-Pampilhosa, é uma forte possibilidade para reforçar a defesa. A LAAC regressa ao trabalho no dia 20 de agosto.

RECREIO DE ÁGUEDA

O Arouca, da Segunda Liga, emprestou ao Águeda Tucha, avançado de 22 anos, que já se mostrou a Henrique Nunes, no jogo treino com o Feirense, que os Galos perderam por 6-0.

FERMENTELOS

O novo treinador Gilmar Alves, em sintonia com a direção, já trabalha na planificação do plantel para atacar o distrital da 1.ª Divisão. Nuno, Jonathan, Ramon, Leo, Gonçalo, Nuno Francisco, Sucena, Elton e Mendonça vão defender as cores dos Leões da Pateira mais uma época. Luisão está de saída para a Juve Force.

O avançado Wilson Quebra, ex-Valonguense, é um nome que está nas cogitações dos fermentelenses. Bruno (ex-Mamarrosa) e André Vaz (ex-OBSC), são hipóteses.

Toninho, que durante a época passada, depois da saída de Vítor Rita, assumiu a equipa sénior (acabaria por sair para dar lugar a Fernando Silva), está de regresso ao Fermentelos, desta vez para treinar a equipa de juvenis.