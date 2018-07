O passado fim de semana rendeu 3 medalhas em campeonatos nacionais a atletas da ADREP, com a equipa da Palhaça a participar simultaneamente em três campeonatos nacionais, disputados em Braga, Lisboa e Vagos.

No Campeonato Nacional de Iniciados do Desporto Escolar, disputado no Estádio 1º de Maio em Braga, destaque para José Martins, que se sagrou Campeão Nacional na prova de 1500m, com um novo recorde pessoal de 4,24 minutos, alcançando assim a sua primeira medalha em campeonatos nacionais. O lançador Tiago Nunes, que na época passada havia conquistado a medalha de bronze na prova de lançamento do peso com 12,15 metros, subiu novamente ao pódio, desta feita na posição prata, com um novo recorde pessoal de 14,29 metros (uma evolução de mais de 2 metros na presente época). Vânia Pinhal alinhou na prova de 1500m, terminando na 8.ª posição.

O Estádio Universitário de Lisboa recebeu uma das edições mais concorridas do Campeonato Nacional de Veteranos, com a ADREP a subir novamente ao lugar mais alto do pódio, graças à vitória de Sandra Leitão na prova de 5000m marcha do escalão de V40, com 29,12 minutos. A atleta da ADREP controlou a prova do primeiro ao último metro, triunfando de forma convincente. Edna Neves alinhou nos 1500m e nos 5000m no escalão de V35, terminando ambas as provas perto de lugares do pódio, sendo 6.ª classificada nos 1500m (5,27 minutos) e 5.ª nos 5000m (20,07 minutos).

Hélder Rodrigues participou igualmente nos 1500m e nos 5000m no escalão de M65, terminando os 1500m na 5.ª posição com 6.43 minutos e nos 5000m em 6.º lugar com 23.08 minutos.

O júnior João Pedro terminou na 8.ª posição a prova de 800m do Campeonato Nacional de Juniores, disputado no passado fim de semana na pista de Atletismo do Estádio Municipal de Vagos.

O atleta da ADREP, júnior de 1.º ano, terminou a segunda de três séries na 2.ª posição, com 1,58 minutos, registo próximo do seu recorde pessoal e que lhe valeu o 8.º posto na classificação geral. Na véspera, João Pedro alinhou na (tática) prova de 1500m, terminando a sua série na 8.ª posição com 4,08 minutos, obtendo a 13.ª marca na classificação geral da prova.

A juvenil Mariana Ferreira terminou a sua série de 800m no 3.º lugar, com 2,22 minutos, garantindo a 12.ª posição na classificação geral.