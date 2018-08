No Município de Cantanhede está neste momento em curso a implementação de um sistema de telemetria com rede fixa para contadores de água. Trata-se de uma prestação de serviço que a INOVA – EM adjudicou por 854.369,21 euros à empresa Aqualogy Solutions, S.A.U, no âmbito de um concurso público internacional.

Nos termos do caderno de encargos, a intervenção contempla a substituição de 8.409 contadores de água por outros que incorporam tecnologia inteligente, o que corresponde à troca de cerca de metade do total de dispositivos instalados no concelho para medir os consumos, prevendo-se que o processo seja concluído no prazo de três anos, em quatro fases. A primeira, já em curso, na Zona de Medição e Controlo (ZMC) de Cantanhede (substituição de 5.194 contadores), a segunda na ZMC de Cadima (substituição de 1.134 contadores), a terceira na ZMC de Sanguinheira (substituição de 503 contadores) e a quarta na ZMC da Tocha (substituição de 1.578 contadores).

A implementação desta tecnologia de telemetria de longo alcance (rádio VHF) permite que os contadores de água fiquem ligados por rádio frequência a equipamentos concentradores que, por sua vez, emitem as leituras para um sistema central, onde são recolhidas e processadas.

As vantagens do sistema são muitas, a começar pela melhoria do serviço prestado aos utilizadores, pois deixa de existir faturação com base em estimativas, uma vez que a atual leitura manual realizada de dois em dois meses será substituída por 24 leituras diárias realizadas de forma remota e automática. Deste modo, além da eliminação de situações de reclamação, a INOVA-EM passa a dispor de condições para, logo que ocorram eventuais fugas na rede predial, avisar imediatamente os clientes/utilizadores, os quais passam a poder também controlador os seus próprios consumos numa base diária, através do acesso a uma plataforma informática que lhe dará essa informação.

Por outro lado, é possível identificar mais facilmente fraudes e consumos ilícitos e a empresa municipal consegue saber também em tempo real o consumo total na rede pública, o que, permitindo detetar com maior celeridade fugas nos sistemas, constitui um importante mecanismo na luta contra as perdas de água. Isto porque, ao facultar a monitorização diária dos consumos nas Zonas de Medição e Controlo, a leitura remota facilita a deteção dos desvios e, consequentemente, a agilização das intervenções para reduzir as perdas de água.

De acordo com os fundamentos que levaram o Município de Cantanhede a constituir a INOVA-EM esta tem a seu cargo a gestão dos sistemas municipais de abastecimento de água, saneamento de águas residuais, resíduos urbanos, limpeza urbana, espaços verdes e eventos.

A implementação do sistema de telemetria com rede fixa para contadores de água insere-se na estratégia que a empresa municipal está a desenvolver com investimentos na valorização dos sistemas e processos, incluindo a aposta em tecnologias para a recolha de dados relativos aos serviços urbanos que presta, com o objetivo de os tornar mais inteligentes e consequentemente mais eficazes e eficientes.