Há muito tempo que Anadia e Águeda não chegavam tão longe na Taça de Portugal. As duas equipas estão na 4.ª eliminatória. O Anadia jogava na casa do Vilafranquense, que para o campeonato só tinha vitórias e nenhum golo sofrido. Pois bem! No jogo da taça encaixou quatro com os bairradinos a realizarem um jogo quase perfeito, com grande determinação no capítulo tático, alma como os jogadores encararam o prélio, sobretudo na primeira parte, período em que os ribatejanos deram tudo para virarem o resultado negativo (0-1).

A jogar em casa, o Águeda levou a melhor sobre o Louletano. Um golo de Niang foi suficiente para os Galos carimbarem a passagem à próxima eliminatória, o que nunca tinha acontecido. O objetivo dos dois clubes é continuar a fazer história, sobretudo frente a um dos grandes do futebol português. Não só está em causa a visibilidade, mas principalmente o aspeto monetário. Salvava quase uma época. Que a sorte os proteja no sorteio.

2-O Campeonato de Portugal regressa com um novo duelo entre Vilafranquense e Anadia, e no mesmo local. Sói dizer-se que não há dois jogos iguais. Por certo que o treinador dos ribatejanos durante a semana com o seu grupo de trabalho analisou o que esteve mal no jogo da taça, onde se queixou que o Anadia teve mais atitude. O objetivo do clube passa pela subida, neste momento ocupa o segundo lugar e tudo farão para dar outra resposta. O Anadia tem de novo condições para trazer de Vila Franca de Xira um bom resultado.

O Águeda fará a receção ao Paredes, uma das equipas sensação da Série B, dado que foi uma das que subiu dos distritais. Apesar dos dois empates registados em casa, os Galos têm tudo para regressarem às vitórias.